Denizlispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Denizlispor, Süper Lig’in 33. haftasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Denizlispor, Süper Lig’in 33. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki idmanda tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas çalışması ile devam etti. Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Antrenman tam saha taktik çalışmasıyla yaklaşık bir saat sürdükten sonra sona erdi.

Yeşilsiyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen Denizlispor Kulübü'nde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

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