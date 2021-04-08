Çocuklar 'Kaplumbağa Terbiyecisi'ni çocuklar Buldan beziyle işledi Minikler Buldan bezine kaplumbağa terbiyecisini işlediler

Dünyanın en ünlü 20 tablosu projesindeki tablolardan Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserini çocuklar Buldan bezi ile yeniden tasarlayarak ETwinnig portalına damga vurdu.



Avrupa Eğitim Topluluğu ETwinning portalında yapılan “Dünyanın en ünlü 20 tablosu/World’s 20 Most Famous Paints” projesindeki tablolardan biri olan Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa Terbiyecisi” eserini çocuklar yeniden tasarladı. Tasarımda kullanılan Buldan bezinin tanıtımını Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayme Hatun Anaokulu öğretmenlerinden Birsen Argun gerçekleştirdi. Minik öğrencilerle birlikte maket el tezgahında Buldan Bezinin dokumasını canlandırma yapan Birsen Argun, Buldan bezinin tarihi geçmişini ve Buldan Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret patenti alındığını anlattı. Buldan bezinin el emeğinin çok kıymetli olduğunu öğrencilerine aktardı. Minik öğrenciler el tezgahında bir süre dokudukları Buldan bezi kumaşlarına dünyaca ünlü Osman Hamdi Bey’in eserini işlediler.

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