Merkezefendi’de iftarlar paylaşılıyor ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi başladı

Merkezefendi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl Ramazan ayına özel başlattığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve pandemide ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüğü ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi ilk gününden büyük ilgi gördü.



Tüm Türkiye’ye örnek olan iyilik hareketine 58 restoran başvurdu. 12 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan hayırseverlerin işlemleri ise gelen yoğun talep üzerine bugün açıldı. Şu ana kadar 78 hayırsever iyilik hareketine 100 bin Türk Lirası katkıda bulundu. Hayırseverlerin bu desteği, 4 bin ihtiyaç sahibi Merkezefendiliye sıcak iftar yemeği olarak ulaşacak. Merkezefendi Belediyesi sosyal yardım ve evde bakım birimlerinden hizmet alan, yemek yapamayan yaşlı, engelli ve ekonomik durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerinden gelen talepler üzerine iftar paketleri işletmeler tarafından 13 Nisan Salı gününden itibaren kendilerine ulaştırılacak.



“Dayanışma büyüyerek devam ediyor”

Esnafın ve ihtiyaç sahibi Merkezefendililerin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında başlatmış olduğumuz ‘Merkezefendi El Ele’ iyilik hareketi bu yıl da hemşehrilerimiz tarafından büyük bir ilgi ile başladı. Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımıza can suyu olmaya, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hayırseverlerimiz ile yanında olmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı neyi gerektiriyorsa ekip arkadaşlarımızla bu yönde çalışıyoruz. Merkezefendi’de dayanışma büyüyerek devam ediyor” dedi.

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