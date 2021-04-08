Horozkentspor Kadın Futbol Takımının rakibi Rusya U19 Milli Takımı

Denizli kadın futbol takımı olan Horozkentspor, Rusya U19 Kadın Milli Takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kadın Futbol 2. Lig temsilcisi olan Horozkent Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sezon hazırlıkları kapsamında özel bir hazırlık maçına çıkacak. Türkiye kadın futbolunda en genç kadroya sahip ekibi olan yeşil siyahlılar, Rusya'nın U19 Kadın Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak. Antalya Side'de oynanacak olan maç 9 Nisan 2021 Cuma günü saat 12.00'de başlayacak. Denizli ekibi kritik hazırlık maçında tam kadro olarak çıkacak.

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