Denizlispor, Süper Lig'de 35-39. hafta programları açıklandı

20202021 Sezonu Süper Lig 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta müsabaka programları açıklandı. Denizlispor’un 35 ile 39. hafta müsabaka programlarında gün ve saatleri de açıklandı.



Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. haftaların müsabaka programları açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in son 3 hafta müsabakaları aynı gün ve saatlerde oynanacağı belirtilirken, programın da daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

Denizlispor’un 5 haftalık programı ise şöyle;

35. hafta 17 Nisan Cumartesi günü saat 13.30 Denizlispor BB Erzurumspor, 36. hafta 21 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 MKE Ankaragücü Denizlispor, 37. hafta 24 Nisan Cumartesi günü saat 19.00 Denizlispor Sivasspor, 38. hafta 28 Nisan Çarşamba günü saat 16.00 Kayserispor Denizlispor, 39. hafta 2 Mayıs Pazar günü saat 16.00 Denizlispor Çaykur Rizespor.

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