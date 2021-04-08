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Denizli JASAT’ın çözdüğü İkranur cinayetinde istenen cezalar belli oldu

İHA

Denizli JASAT’ın çözdüğü İkranur cinayetinde istenen cezalar belli oldu

– Giresun’da geçtiğimiz yıl meydana gelen ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timinin (JASAT) çözdüğü 7 yaşındaki İkranur Tirsi cinayetinde zanlılar için istenen cezalar belli oldu.

Giresun’un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü meydana gelen olayda, evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur (7), büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur’un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkii Adaköy Deresinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli'den giden JASAT ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla 15 Şubat 2021 günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan İkranur’un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe Tırsi, S.T., amcaları S.T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası S.T. ve halası Ayşe Tırsi yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi.

İkranur'a yaramazlık yaptığı için tokat attığını ve ağlaması üzerine ağzını kapatarak nefessiz kalması sonucu öldürdüğünü söyleyen 14 yaşındaki amca S.T. 'Kasten öldürme', cesedi birlikte dereye attıkları halası Ayşe Tirsi ise 'Suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme' suçlarından tutuklandı.

İkranur Tirsi´nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede amca Sinan T. için `Çocuğu kasten öldürmek´ suçundan 15 yıl, hala Ayşe Tirsi için `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. İddianamede amca S.T'nin, kardeşi Ayşe Tirsi ile birlikte ağzı burnunun kapatılması sonucu ölen İkranur´u çuvala koyarak dere yatağında sığ bir yere bıraktıkları belirtildi.

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