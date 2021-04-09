Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. yılı ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Bu cennet vatanımızın güvenliği ve huzuru için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan polis teşkilatımızın 176. yılını kutluyorum” dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazılı bir mesaj yayımladı. Türk Polis Teşkilatı’nın, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve vatandaşların güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yaptığını ifade eden Başkan Örki, “Polislerimiz her an halkımızın yanında oluyor. Büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın ve bizlerin güvenliği için gece gündüz çalışan polislerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkemizin ve milletimizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar, milli birlik ve beraberliğimizin devamı için de vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız köklü kurumların başında gelmektedir. 1 yılı aşkın süredir devam eden Korona virüs mücadelesinde de polislerimizin bu konuda gösterdikleri çaba da takdir edilesi bir özveri örneğidir. Bu duygularla tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimizi ve halen görev başında bulunan polislerimize de minnet ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.