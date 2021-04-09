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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın kekik bahçesi Denizli tescillenmenin gururunu yaşıyor

İHA

Dünyanın kekik bahçesi Denizli tescillenmenin gururunu yaşıyor

Dünyanın kekik bahçesi olan Denizli’nin adının bu bitkiyle anılması için Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan Coğrafi İşaret Tescil başvurusu kabul edilmesi büyük memnuniyet oluşturdu.
TÜİK’in 2020 yılı verilerine göre Türkiye’de kekik üretim alanı 184 bin 711 dekar olurken, 172 bin 461 dekarı Denizli’de bulunuyor. Bu alan ülke genelinin yüzde 93,3’üne tekabül ediyor. Türkiye’de üretilen kekiğin yüzde 89,3’lük bölümü yine ilimizde üretilmekte. Ülkemizde üretilen kekiğin yüzde 95’i de dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Pamukkale Belediyesi, kekik ile ilgili olarak 27 Ocak 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na “Denizli Kekiği” adıyla Coğrafi İşaret Tescil başvurusunda bulunmuştu. Bu başvuru kabul edilirken, 3 aylık askı sürecinin tamamlanmasının ardından 7 Nisan 2021 tarihinde “Denizli Kekiği” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş oldu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı ziyaret etti. Ziyarette “Denizli Kekiği” Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Başkan Asan tarafından Başkan Zolan ve Başkan Örki’ye teslim edildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, dünyada kullanılan kekiğin yüzde 95’inin Türkiye’de üretildiğini ifade ederek, “Bunun büyük bölümünün Denizli’de üretildiğini öğrendik. Pamukkale Belediyesi coğrafi işaret başvurusu yapmıştı. Yasal sürenin ardından artık ‘Denizli Kekiği’ adı tescillenmiş oldu. Bana göre asıl iş bundan sonra başlıyor. Hem Denizli’ye hem de ülkemizde büyük katkılar sağlayacak çalışmalarla dünyadaki pazarın daha da büyümesi sağlanabilir. Biz kurum olarak Denizli ile işbirliğine hazırız. Bu tescilin hem üreticilerimize hem Denizli’mize hem de ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Türkiye’nin, dünyanın 88 ülkesine kekik ihracatı yaptığını dile getiren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki da, “İlimizde toplam 172 bin 461 dekar alanda üretilen kekik, 60 milyon dolar ihracat hacmi bulunan bir ürün. Bu ürünün üretiminin büyük çoğunluğu ilçemizde gerçekleşiyor. Ama bu ürün daha çok İzmir Kekiği olarak biliniyordu. Bunun önüne geçmek adına yapılan çalışmalar sonunda coğrafi işaret almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvuru sonuç verdi. Başvurumuz kabul edildi ve 3 aylık askı süresi de sona erdi. Böylece bölgemizde yetişen ürünler artık ‘Denizli Kekiği” adıyla Pamukkale Belediyesi’nin önderliğinde tescil edilmiş oldu. Bundan sonra bu ürünün pazarlamasında Denizli adı küresel pazarda önemli bir yer edinmiş olacak. Denizli bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da adını dünyaya duyurmaya devam edecek. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, kentin önemli değerlerinden olan kekiğin artık Denizli ismiyle birlikte tescil edildiğini belirterek, “Bu konuda büyük emekler veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür ediyorum. Bu tescilin ilimize ve ülkemize büyük katkıları olacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Ziyaret sonunda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a kekik ürünleri hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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