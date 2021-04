Çameli, Teknofeste elektrikli otomobil ile hazırlanıyor Teknofeste katılacak olan Karaman’a Çameli Belediyesi’nden destek Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız”

Teknofestin düzenlediği Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışlarına Çameli ilçesinden Karaman isimli araç ile katılacak olan “Çameli Elektromobil Takımı” Denizli’yi temsil edecek. 2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan yarışmada desteklerini esirgemeyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Gençlerimizin böyle bir proje yapacak olması beni çok gururlandırdı. Aracın isminin ilçemizin eski adı Karaman olması çok güzel olmuş” dedi.



TÜBİTAK tarafından 2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına Denizli’nin Çameli ilçesinden Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Çameli Elektromobil Takımı ilçenin eski adı olan “Karaman” isimli hazırladıkları araç ile katılacak. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi Teknofest heyecanına ortak oldu. Genel Koordinatörlüğünü Çameli Belediyesi adına Gençlik Hizmetleri Lideri Tunahan Gencel'in, Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerden sorumlu müdür yardımcısı Ali Hız ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Davut Akyol'un yürüttüğü proje, 15 öğrenci ile bir danışman öğretmenle gerçekleştirildi.



“Bu süreçte kendilerine desteğimiz daimidir”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun; “Teknolojik gelişmelerin öne çıktığı, ülkemizde bu anlamda çalışmaların önemsendiği bir dönemde, elektrikli otomobil için proje yapılması çok önemli ve gurur verici bir gelişmedir. Öğretmenimizin ve öğrencilerimizin elinden gelen en iyi çabayı gösterip güzel bir ürün çıkartacağından hiç şüphem yok. Bu süreçte kendilerine desteğimiz daimidir. Proje ekibimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Teknofeste Denizli’den yarışmaya katılım hakkı kazanan tek takım olan ilçenin gençleri kenti ve ilçeyi en güzel şekilde temsil edeceklerini belirterek; “Ülkemizin ve ilçemizin geleceği adına heyecan duydum. Gençlerimizin böyle bir proje yapacak olması beni çok gururlandırdı. Aracın isminin ilçemizin eski adı Karaman olması çok güzel olmuş. Bize düşen, onların bu ufku ve vizyonunu yüksek tutmalarını sağlamak, destek vermek Çameli Belediyesi olarak yarınların teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek olan gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Yarışmaya katılacak gençlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.



“Yarışlardan ilçemize ödülle dönmek istiyoruz”

Çameli ilçesini ve kenti temsil edecek öğrenciler, üretecekleri otomobile civarda yaşayan halkın çoğunun Karaman Türkü olması ve Çameli’nin bilinen eski adının da aynı adla anılmasından dolayı “Karaman” ismini verdiler. Proje danışman öğretmeni Davut Akyol; “Öğrencilerimizle ekibimizi kurduk ve çalışmalara başladık. Yapacağımız elektrikli otomobil henüz tasarım aşamasındadır. Tasarımlar bitince aracımızı tüm platformlarda yayınlayacağız ve halkımızın beğenisine sunacağız. İstanbul’da yapılacak olan yarışlardan ilçemize ödülle dönmek istiyoruz” diye konuştu.



“Öğrencilerimizin başarılı olacaklarına inanıyorum”

Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Kürşat Yellice; “Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Liseler Arası Elektrikli Otomobil Yarışması’na Denizli’den başvuran nadir okullardan biri olduk. Sonuç ne olursa olsun, bu takımın kurulup yarışmaya başvuru yapılması, binlerce gencin önüne geçilmesidir. Ben her platformda olduğu gibi bu projede de öğrencilerimizin başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

