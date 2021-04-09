Çameli, Teknofeste elektrikli otomobil ile hazırlanıyor Teknofeste katılacak olan Karaman’a Çameli Belediyesi’nden destek Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çameli, Teknofeste elektrikli otomobil ile hazırlanıyor Teknofeste katılacak olan Karaman’a Çameli Belediyesi’nden destek Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız”

İHA

Çameli, Teknofeste elektrikli otomobil ile hazırlanıyor Teknofeste katılacak olan Karaman’a Çameli Belediyesi’nden destek Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız”

Teknofestin düzenlediği Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışlarına Çameli ilçesinden Karaman isimli araç ile katılacak olan “Çameli Elektromobil Takımı” Denizli’yi temsil edecek. 2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan yarışmada desteklerini esirgemeyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Gençlerimizin böyle bir proje yapacak olması beni çok gururlandırdı. Aracın isminin ilçemizin eski adı Karaman olması çok güzel olmuş” dedi.

TÜBİTAK tarafından 2021 yılında ilk kez düzenlenecek olan Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına Denizli’nin Çameli ilçesinden Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Çameli Elektromobil Takımı ilçenin eski adı olan “Karaman” isimli hazırladıkları araç ile katılacak. Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi Teknofest heyecanına ortak oldu. Genel Koordinatörlüğünü Çameli Belediyesi adına Gençlik Hizmetleri Lideri Tunahan Gencel'in, Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerden sorumlu müdür yardımcısı Ali Hız ve Bilişim Teknolojileri öğretmeni Davut Akyol'un yürüttüğü proje, 15 öğrenci ile bir danışman öğretmenle gerçekleştirildi.

“Bu süreçte kendilerine desteğimiz daimidir”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun; “Teknolojik gelişmelerin öne çıktığı, ülkemizde bu anlamda çalışmaların önemsendiği bir dönemde, elektrikli otomobil için proje yapılması çok önemli ve gurur verici bir gelişmedir. Öğretmenimizin ve öğrencilerimizin elinden gelen en iyi çabayı gösterip güzel bir ürün çıkartacağından hiç şüphem yok. Bu süreçte kendilerine desteğimiz daimidir. Proje ekibimize muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız”
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Teknofeste Denizli’den yarışmaya katılım hakkı kazanan tek takım olan ilçenin gençleri kenti ve ilçeyi en güzel şekilde temsil edeceklerini belirterek; “Ülkemizin ve ilçemizin geleceği adına heyecan duydum. Gençlerimizin böyle bir proje yapacak olması beni çok gururlandırdı. Aracın isminin ilçemizin eski adı Karaman olması çok güzel olmuş. Bize düşen, onların bu ufku ve vizyonunu yüksek tutmalarını sağlamak, destek vermek Çameli Belediyesi olarak yarınların teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek olan gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Çameli Belediyesi olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Yarışmaya katılacak gençlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.

“Yarışlardan ilçemize ödülle dönmek istiyoruz”
Çameli ilçesini ve kenti temsil edecek öğrenciler, üretecekleri otomobile civarda yaşayan halkın çoğunun Karaman Türkü olması ve Çameli’nin bilinen eski adının da aynı adla anılmasından dolayı “Karaman” ismini verdiler. Proje danışman öğretmeni Davut Akyol; “Öğrencilerimizle ekibimizi kurduk ve çalışmalara başladık. Yapacağımız elektrikli otomobil henüz tasarım aşamasındadır. Tasarımlar bitince aracımızı tüm platformlarda yayınlayacağız ve halkımızın beğenisine sunacağız. İstanbul’da yapılacak olan yarışlardan ilçemize ödülle dönmek istiyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin başarılı olacaklarına inanıyorum”
Çameli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Kürşat Yellice; “Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘Liseler Arası Elektrikli Otomobil Yarışması’na Denizli’den başvuran nadir okullardan biri olduk. Sonuç ne olursa olsun, bu takımın kurulup yarışmaya başvuru yapılması, binlerce gencin önüne geçilmesidir. Ben her platformda olduğu gibi bu projede de öğrencilerimizin başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Zolan; “Emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Zolan; “Emniyet mensuplarımız gözbebeğimizdir”
Dünyanın kekik bahçesi Denizli tescillenmenin gururunu yaşıyor
YEREL HABERLER Dünyanın kekik bahçesi Denizli tescillenmenin ...
Denizlispor'un yüzü gülmüyor
YEREL HABERLER Denizlispor'un yüzü gülmüyor
Mesleki eğitim öğrencileri elektrikli araçla uygulamalı ders alacak
YEREL HABERLER Mesleki eğitim öğrencileri elektrikli araçla ...
Türkiye'nin en pahalı çimentosu Denizli'de; 8 ayda yüzde 115 zam
YEREL HABERLER Türkiye'nin en pahalı çimentosu Denizli'de; 8 ayda ...
Alanyaspor ile Denizlispor maçında Yasin Kol düdük çalacak
YEREL HABERLER Alanyaspor ile Denizlispor maçında Yasin Kol düdük ...
Denizli'nin kekiği, tescillendi
YEREL HABERLER Denizli'nin kekiği, tescillendi
Merkezefendi şampiyonluğa kilitlendi
YEREL HABERLER Merkezefendi şampiyonluğa kilitlendi
Başkan Zolan'dan yerli ve milli enerji vurgusu EKB Başkanlığı’na Başkan Zolan yeniden seçildi Başkan Zolan; "Yatırım yapacak olanların önünü açmalıyız"
YEREL HABERLER Başkan Zolan'dan yerli ve milli enerji vurgusu EKB ...
Denizli’nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su kaplumbağalarını yalnız bırakmıyor Honaz ilçesindeki su kaplumbağalarını haftada 2 kez besliyor
YEREL HABERLER Denizli’nin 'Kaplumbağa terbiyecisi' su ...
Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına hazır Denizli Basket adını Süper Lig'e yazdırmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Denizli Basket, Balıkesir maçına ...
Başkan Örki, “Polislerimiz her an halkımızın yanında oluyor”
YEREL HABERLER Başkan Örki, “Polislerimiz her an halkımızın yanında ...
Yaygın ağrı, uykusuzluk, yorgunluk fibromiyalji habercisi olabilir
YEREL HABERLER Yaygın ağrı, uykusuzluk, yorgunluk fibromiyalji ...
Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Lavanta bahçesi yaza hazırlanıyor
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Eşiyle boşanma aşamasında olan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle ...
Çocuklarda besin alerjilerine dikkat
YEREL HABERLER Çocuklarda besin alerjilerine dikkat
3 aylık maaşlarını alamadan tazminatsız kovulan işçiler 20 katlı binanın çatısında eylem yaptı
YEREL HABERLER 3 aylık maaşlarını alamadan tazminatsız kovulan ...
Hakan Kutlu: “Rakibimizin golü Fair-Play’e yakışmadı” Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: “Bizimle oynayacak rakiplerimiz bizden fazla dinleniyor”
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: “Rakibimizin golü Fair-Play’e ...
Sadi Çeri: “Bizim açımızdan üzücü bir durum oldu” Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri: “3 puan için sahadaydık, rakibinde zaten puana ihtiyacı vardı”
YEREL HABERLER Sadi Çeri: “Bizim açımızdan üzücü bir durum ...
Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa maçının ardından
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa: 1-1
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
Kızılcabölükspor deplasmana güldü 1877 Alemdağspor : 1 - Kızılcabölükspor : 2
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor deplasmana güldü 1877 Alemdağspor : ...