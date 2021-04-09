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Başkan Erdoğan, “Halkımızın huzur ve güvenliği, kahraman polisimizin eseridir”

İHA

Başkan Erdoğan, “Halkımızın huzur ve güvenliği, kahraman polisimizin eseridir”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşu dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Canımızı, malımızı, huzur ve güvenliğimizi, 7 gün 24 saat koruyup güvence altına alan kahraman polis teşkilatımızın Polis Haftası'nı kutluyorum” dedi.
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı; Polis Haftası’nı kutladı. Başkan Erdoğan, mesajında “Ülkemizde huzur ve güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimizin en önemli unsurlarından biri de polis teşkilatımızdır. Emniyet personelimiz, oldukça zor ve kutsal bir görevi, en iyi şekilde yerine getirmektedir. Başarılarıyla tüm dünyaya örnektir. Halkımızın huzur ve güvenliği için vatanımızın her köşesinde 7 gün 24 saat cansiperane çalışan polisimizle gurur duyuyoruz. Canımız ile malımızı emanet ettiğimiz ve kendi hayatları pahasına bunları koruyan, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlayan polis teşkilatımızın Polis Haftası’nı kutluyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum. Görevi uğruna canını feda etmiş kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, bu şehitlerimizin aileleri ile silah arkadaşlarına ise başsağlığı diliyorum. Aynı uğurda hayatını ortaya koymuş gazilik mertebesine ermiş vatansever polislerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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