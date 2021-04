Vali Atik; “Tüm teşkilatımızın Polis Haftasını kutluyorum”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Atik, “Hayatımızın her alanında yanımızda olan polislerimiz zaman ve mekan mefhumu gözetmeden canları pahasına da olsa göreve atılmaktan hiç çekinmezler” dedi.



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Fuat Atik mesaj yayımladı. Ülkenin huzur ve güvenliğinde polis teşkilatının yeri ve öneminden bahsede Vali Atik, “Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. yıl dönümü vesilesiyle kuruluşundan bu yana gücünü ve güvenirliliğini arttıran, toplumun huzur ve güvenliği için vatanımızın her bir köşesinde fedakarca kutsal görevi icra eden tüm teşkilatımızın Polis haftasını kutluyorum. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan güzide teşkilatımız, yaptığı ulvi görevle milletimizin sinesinde yerini almıştır. Hayatımızın her alanında yanımızda olan polislerimiz zaman ve mekan mefhumu gözetmeden canları pahasına da olsa göreve atılmaktan hiç çekinmezler” dedi.



“Polis teşkilatımız onur ve gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk: “Polis; asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.” diyerek polislerimizin toplumdaki yeri ve önemine değinmiştir. Polis Teşkilatı’nın çağdaş yöntemlerle idare edilmesini ve çağdaş bilgilerle donanmış polislerle yenileştirilmesini isteyen Atatürk’e göre; Ülkenin iç güvenliğinin huzur ve asayişinin sağlanması ve bunun devamlılık arz etmesi çok önemli idi. Bugün de teknolojiyi yakından takip ederek zamanın şartlarına ayak uyduran, sürekli gelişen bir yapıya sahip olan ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan polis teşkilatımız onur ve gurur kaynağımız olmaya devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; Polis Teşkilatı’mızın kuruluşunun 176. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü’nü kutluyor, görevini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor; görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine de selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.