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İlki gerçekleştiren DENİB, rekor kıran Mart ayı ihracatını online değerlendirdi

İHA

İlki gerçekleştiren DENİB, rekor kıran Mart ayı ihracatını online değerlendirdi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, online olarak basın mensuplarıyla buluştu. 2020 Mart ayında bir ilke imza atarak ihracatta rekor kırıldığını belirten Başkan Memişoğlu, korona virüs salgının ihracata etkisini, öncelikli konuları ve DENİB’in etkinliklerinden bahsederek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Korona virüs salgını nedeniyle DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, basın mensuplarıyla online olarak bir araya geldi. 2020 yılına ilişkin genel bilgilendirmede bulunan Başkan Memişoğlu, 2020 yılında Denizli ihracatının 0,25 artarak 3,2 milyar dolar olduğunu belirtti. Denizli’nin Türkiye’de en çok ihracat yapan 9. Kent konumunda olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, “Eylül, Ekim ve Kasım aylarında art arda ihracat rekorlarına imza attık. Pandemi etkisine rağmen 2020 yılında 183 ülkeye, 27 sektörde, 2.915 farklı GTİP’te ürünün ihracatını gerçekleştirdik. Ocak ve Şubat aylarında ihracatımız çift haneli artmıştı. Mart ayında ise yüzde 46,4 artan ihracatımız, Denizli tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaşarak rekor kırdı ve 351 milyon dolar olarak kaydedildi. Korona virüs salgının ihracatımız üzerindeki etkisi 2020’nin Mart ayında başlamıştı. o Geçen sene Mart ayı ihracatımız 241 milyon dolardı. 2019 Mart ayında ise 286 milyon dolar ihracat yapmıştık. Yani, geçtiğimiz ayki 351,4 milyon dolar değerindeki ihracatımız, Mart 2019’a kıyasla da yüzde 22’nin üzerinde arttı. Mart ayında İngiltere’ye ihracatımız yüzde 77 artışla 58 milyon dolar, ABD’ye ihracatımız yüzde 84 artışla 34 milyon dolar, Almanya’ya ihracatımız yüzde 31 artışla 32 milyon dolar, İtalya’ya ihracatımız yüzde 83 artışla 21 milyon dolar, İsrail’e ihracatımız yüzde 27 artışla 18 milyon dolar oldu” dedi.

İhracatta öncellikli konu konteyner problemi ve hammadde fiyatlarındaki artış
Başkan Memişoğlu, Denizli ihracatında öncelikli konular olarak konteyner problemi ve hammadde fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. İhracatın yıldızlarını ödüllendirdiklerini belirten Memişoğlu, “2019 ve 2020 yıllarında ihracatımıza katkı sağlayan firmalarımızı iş yerlerinde ziyaret ediyor ve ödüllerini takdim ediyoruz. DENİB’de görevli çalışma arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz sektör ekiplerimiz, üye firmalarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek beklentilerini dinliyor. Planlarımızı yaparken, sektörlerden gelen talepleri göz önünde bulunduruyoruz. Pandemi döneminde DENİB Akademi eğitimleri online olarak devam ediyor. Yılsonuna kadar 35 eğitim verilmesi planlanıyor” ifadelerini kullandı.
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlanmasının ardından online toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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