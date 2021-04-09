Turizm bölgesine ve restoranlara yeni düzenleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 21.00 ile 24.00 arasında paket servisi yapılacağını, Pazar günü uygulanan tam gün kısıtlamada 10.00 ile 20.00 arasından servis hizmetinin verilebileceğini açıkladı.



Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik Başkanlığında toplandı. Meclis karı ile hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre içerisinde 21.0024.00 saatleri arasında yemeiçme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) paket servis şeklinde hizmet verebilecekleri, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günlerinde ise yemeiçme yerlerinin 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekleri şekilde uygulamaya geçildiğini belirtti. Vatandaşların yemek ve gıda ihtiyaçlarının online sipariş yoluyla karşılanabilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 11 Nisan 2021 Pazar gününde lokanta/kafe/restoran gibi yemeiçme yerlerinin hafta içi olduğu gibi 10.00 ile 24.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet verecek.



Turizm bölgesinde yeni düzenleme

Turizmin devamlılığının sağlanması, bu kapsamda sunulan hizmetlerin sürdürülebilirliği ve turistik geziler sırasında mağduriyet oluşmaması amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, Pamukkale bölgesinde bulunan ve turizm acentaları ile kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti anlaşması yapmış lokanta/kafe/restoran gibi yemeiçme yerlerinin anlaşmalarını belgelemek ve gerektiğinde ibraz etmek kaydıyla 07.0015.00 saatleri arasında tur müşterilerine yönelik hizmet sunabilmesine, yemeiçme yerlerinin sadece gelal veya paketservisi şeklinde faaliyete geçmesi durumunda da uygulamanın aynen devam etmesine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.