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Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getiren genç, daha sonra baldızını da Denizli'ye gelin etti

İHA

Fildişili gelin, 2 yıl sonra ablasını da aynı kentte gelin olarak getirdi Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getiren genç, daha sonra baldızını da Denizli'ye gelin etti

Denizli'den iş yapmak için gittiği Fildişi Sahili'nde hayatını kaybeden babasının vasiyeti üzerine Afrikalı kızla evlenen genç esnaf, 2 yıl sonra baldızını da kente gelin olarak getirdi. Ablasının mürüvvetine vesile olan Afrikalı gelinin nikah töreninde renkli görüntüler oluştu.
Denizli'den iş için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne giden Himmet Kara, sivrisinek ısırması sonucu yakalandığı sıtma hastalığına bağlı olarak orada hayatını kaybetti. Babasını kaybeden Murat Kara, babasının hastalığı sırasında ona Fildişi Sahili'nde yardımcı olan ve daha sonra aşık olduğu Zeynep Vanessa Koudiao ile babasının vasiyeti üzerine evlendi. Aradan geçen 2 yılın ardından Zeynep Vanessa Koudiao’nun, 34 yaşındaki ablası Somala Marıe Jeanne Ehoue’da Denizli’de yaşayan 36 yaşındaki İlhan Bat ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuştuktan sonra aşık olan Bat, evlenmek için Fildişi Sahili’nde yaşayan Somala Marıe Jeanne Ehoue'yu Denizli’ye getirdi. Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi Nikah Salonunda İlhan Bat ile Marıe Jeanne Ehoue dünya evine girerek imzalarını attılar. Marıe Jeanne Ehoue’ya Türkiye’de bulunan yakınları Meryem ismini verdi.

“Ortak bir dilimiz var ve oda aşk dili”
Eşi ile birlikte Fransızca konuşarak bazen çeviri uygulaması yardımıyla gayet iyi bir şekilde anlaştıklarını söyleyen Damat İlhan Bat; “Zeynep hanım önce evlendi ve Türkiye’de yaşıyor şu an, benim baldızımdır kendisi. Onun vesilesiyle ablasıyla tanışma fırsatım oldu. 6 aylık bir görüşme vesilesiyle birbirimizden etkilendik ve aşık olduk. Ardından evlenme kararı aldık. Bugün çok mutlu ve özel bir gün. İletişimimiz şu anda ben biraz Fransızca birazda o Türkçe şeklinde ilerliyor. Karma bir dil oluşturduk. Ortak bir dilimiz var ve oda aşk dili. Çeviriyi kullanmadan mümkün değil ve çeviri kullanıyoruz şu anda, zamanla bu problemler aşılır. Türkçe kolay öğrenilen bir dil olarak düşünüyorum. O Türkçe öğrenecek ve bende öğrenebildiğim kadar Fransızca öğrendim şu an. Halimizden memnunuz ve problem yok” diye konuştu.

“Şu anda mutluluktan uçuyorum”
Fildişi Sahili’nden gelin olarak gelen Meryem Somala Marıe Jeanne Ehoue, "Bizi tanıştıran ve buraya getiren eşimin ailesi. Çok mutluyum. Şu anda mutluluktan uçuyorum. Gelecek için herhangi bir şey düşünmüyorum. Ne yapıp edip birbirimizle anlaşıyoruz” dedi.

“Herkes mutlu bizde mutluyuz”
Babasının vasiyeti üzerine ve tanışmanın ardından aşık olarak evlenen Murat Kara, "2,5 sene önce eşimle Afrika’da tanıştık. Babamın vasiyet ettiğinden dolayı evlenmiştik. 2,5 sene sonrada eşimin ablasıyla şimdiki evlenen İlhan beye yardımcı ve aracı olduk. O şekilde mutlu bir aile ve yuva kurduk. Herkes mutlu bizde mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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