Denizli'de cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-TÜRKİYE'nin koronavirüs haritasında şu anda yüksek riskli il kategorisinde turuncu renkte bulunan Denizli'de, bugün sokak ve caddeler doldu.

Denizli, Türkiye'nin koronavirüs haritasında yüksek riskli iller kategorisinde turuncu renkte yer alıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise sadece pazar günü uygulandığı Denizli'de cadde ve sokaklardaki insan kalabalığı dikkate çekti. Hafta içi çeşitli nedenlerle çıkamayanlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı cumartesi günü kendini dışarıya attı. Halkın maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafeye ise uymadıkları gözlendi.

Tedbirlere uyulmasını isteyen çay ocağı işletmecisi Eyüp Sütçü, "Bu hastalıktan kurtulmamız için herkesin tedbirlere uyması gerekiyor. Özellikle mutasyonlu virüs hızlıca yayıldığı için maskeye, sosyal mesafeye ve hijyene dikkat etmeliyiz. İşi olmayanlar evden çıkmasın. Şu anda turuncu renkte olduğumuz için pazar günleri yasak var. Ancak havalar ısındıkça ve vatandaşlar tedbirlere uymaz ise kırmızı renk oluruz ve hafta sonu kapanabilir" dedi.

Bir mağazada tezgahtar olarak çalışan Feriştah Şükün, "Caddeler, sokaklar insan dolu, virüsten korunmak için herkesin tedbirlere uyması gerekiyor. Hafta sonu olunca herkes dışarı çıkmış. Turuncu renkte olduğumuz için cumartesi kısıtlama yok ancak böyle giderse kısıtlama 2 güne çıkabilir" dedi.

Spor mağazası işleten Emin Manas, "Denizli'nin kırmızı renge geçmemesi için kurallara sıkı sıkı uymalıdır. Caddeler kalabalık, vatandaşlar mesafeye dikkat etmiyor. Bir an önce önlem alınmalıdır" dedi. Mesut Güler ise, "Hastalıktan korunmak için vatandaş olarak önlem almak elimizde. Kurallar da belli, sosyal mesafe, temizlik ve maskedir. Denizli, turuncudan kırmızıya doğru yükselişti. Kırmızıya yükselip, sıkıntılı günler yaşamak yerine, kurallara uymak elimizde. Aşı süreci tamamlanıncaya kadar vatandaş olarak tedbirlere uymalıyız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN/

2021-04-10 17:39:54



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