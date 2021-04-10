Minibüs bagajındaki çantaya gizlenen uyuşturucu hapları 'Jibby' buldu

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polisin düzenlediği operasyonda durdurulan minibüste, narkotik köpek 'Jibby' ile arama yapıldı. Bagajdaki çanta içine gizlenen 19 bin 826 uyuşturucu hap, ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, dün Ankara kara yolunda operasyon yaparak, minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Jibby' ile minibüste yapılan aramada, bagajdaki çanta içinde 19 bin 826 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-04-10 17:52:10



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