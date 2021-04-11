Denizli’de trafik kazaları; 3 yaralı

– Denizli’nin Pamukkale ve Mekezefendi ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarında meydana gelen kazada, Adnan Balveren’in kullandığı 20 AVN 39 plakalı panelvan, aynı yöne seyreden Dilek Gök yönetimindeki 06 BF 0966 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolde çıktı. Orta refüje çıkan panelvan, yönlendirme direğine çarparak durabildi. Hurdaya döne ve içerisindeki meyve kasalarının yola savrulduğu araçta sıkışan Adnan Balveren, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Balveren’in hayati tehlikesinin bulunduğu, hafif yaralanan diğer sürücüsü Şimşek ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarında meydana gelen trafik kazasında ise aynı yöne seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

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