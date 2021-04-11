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Kuzenine özendi, Türkiye şampiyonu oldu 

DHA

Kuzenine özendi, Türkiye şampiyonu oldu 


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesinde kuzenine özenerek spor yapmaya başlayan Fatih Aslan (34), Antalya düzenlenen Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçilmeyi de başaran Aslan, hedefinin ay-yıldızlı forma ile Avrupa' da başarı elde etmek olduğunu söyledi.
Sarayköy ilçesinde yaşayan Fatih Aslan, 13 yaşındayken karateci kuzenine özenerek spor yapmaya başladı. Bir süre karateyle uğraşan Aslan, 12 yıl önce vücut geliştirmeye yöneldi. Zamanla bu branşa ilgisi daha da artan Aslan, antrenör oldu.
2013 yılında spor salonu açan Fatih Aslan, vücut geliştirmek isteyenlere de antrenörlük yapmaya başladı. Spor salonunda her gün düzenli olarak 3 saat çalışan Aslan, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası'na katıldı. Aslan 30 sporcunun yer aldığı yarışmada Büyük Erkekler Fizik 1,76 santimetre ve üstü kategorisinde birinci oldu. Altın madalya kazanan Aslan, elde ettiği dereceyle milli takım formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermeye hak kazandı.
"MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİM, ÇOK GURURLUYUM"
Fatih Aslan, Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilmenin gururunu yaşadığını belirtti. Çocukluktan beri sporla iç içe yaşadığını, 12 yıldır aktif olarak vücut geliştirmeyle uğraştığını aktaran Aslan, "Geçmişte benim spora başlama sebebim amcamın oğlu Kerem Aslan'dı. Kendisi karatede Türkiye ve Balkan şampiyonu olmuştu. Ona baktığımda 'Ben de başarabilirim, o yaptıysa ben de yaparım' diyordum. Bu motivasyonla, milli takım hedefiyle yılmadan çalıştım. Ülkemi temsil etmek istiyordum. Türkiye şampiyonu olmayı başardım ve milli takıma da seçildim. Çok gururluyum" dedi.
"TÜRKİYE'YE MADALYALAR VE KUPALAR KAZANDIRMAK İSTİYORUM"
Ödülden sonra kendisine örnek aldığı kuzenini telefonla aradığını anlatan Fatih Aslan, "Ona 'Seni geçeceğim' dedim. Önce güldük. Daha sonra ikimiz de duygulanıp telefonun başında ağladık" diye konuştu. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydeden Aslan, "Milli takım formasıyla Türkiye'ye Avrupa'dan madalyalar ve kupalar kazandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"DÜZENLİ ÇALIŞMAK ŞART"
Vücut geliştirmenin zor bir branş olduğunu vurgulayan Fatih Aslan, "Fitness yapmaya başlayan bazı kişiler, hemen bir ayda kaslı bir vücuda sahip olmak istiyor. Gelir gelmez aynanın karşısında 10 poz fotoğraf çektiriyorlar. Bu o kadar basit değil. Ben bu vücuda sahip olmak için yıllarımı verdim. Vücut geliştirmede başarılı olabilmek için düzenli çalışmak şart" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatih Aslan'ın yarışmadan detay görüntüleri
-Fatih Aslan'ın birinci olduğunun açıklanması
-Spor salonundan detaylar
-Fatih Aslan'ın fitness çalışması
-Fatih Aslan ile röportaj
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-04-11 13:09:42

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