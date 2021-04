Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı Pamukkale Belediyesporlu kick bokscular Antalya’dan mutlu döndü Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz”

Pamukkale Belediyespor Kick Boks takımı sporcuları Antalya’da yapılan “6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası” yarışından mutlu döndü. Ahmet Burak Canbeldek Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde ederken, Emre Özeren ve Nazife Güçlü de kendi kategorilerinde üçüncülüğü kazandılar.



Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 8 ile 11 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşen “6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası” mavi beyazlı kulüpten 8 sporcu katıldı. 30 ülkeden 2 bini aşkın sporcunun mücadele ettiği turnuvada Pamukkale Belediyesporlu Ahmet Burak Canbeldek 79 kilogram Kick Light kategorisinde Avrupa Kupası Şampiyonu oldu. 67 kilogram Low Kick kategorisinde mücadele eden Emre Özeren ve 65 kilogram büyük bayanlar K1 kategorisinde Nazife Güçlü de Avrupa Kupası üçüncülüğünü elde etti. Pamukkale Belediyespor Kick Boks Antrenörü Zekai Doruk, Antalya’daki şampiyonada alınan sonuçların kendilerini memnun ettiğini belirterek; “30 ülkeden bini aşkın sporcunun katıldığı şampiyonada sporcularımız önemli bir başarı elde etti. Ahmet Burak Canbeldek kategorisinde Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Emre Özeren ve Nazife Güçlü de üçüncü olma başarısını gösterdi. Bu derecelerle işimiz bitmedi. Şimdiki hedefimiz 1 ile 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak olan Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası’na hazırlanmak. Sporcularımız burada da elde edeceği derecelerle milli takıma seçilme imkanı bulacaklar. Ben sporcularıma güveniyorum. Bize her türlü desteği sağlayan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum” dedi.



“Spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz”

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin adının sporla anılmasını istediklerini ifade ederek; “Bu nedenle spora ve sporcuya her zaman destek oluyoruz. Geçen yıl faal hale gelen kick boks branşında sporcularımız Avrupa Kupası müsabakalarında 1 altın 2 de bronz madalya kazandı. Ahmet Burak Canbeldek altın madalya kazanırken, Emre Özeren ve Nazife Güçlü de bronz madalya alma başarısını gösterdi. Bu dereceler bizleri mutlu etti. Sporcularımızı kutluyorum. Emeği geçen antrenör ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

