DENİB 2019 - 20 olağan genel kurul toplantısını tamamladı

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Denizli İhracatçılar Birliği’nin (DENİB), 20192020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği’nde düzenlenen 20192020 yılları olağan genel kurul toplantısında, başkanlık divanının seçilmesinin ardından, 20192020 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelirgider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edildi. Toplantıda 2021 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu.

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