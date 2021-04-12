FETÖ firarisi Denizli’de yakalandı

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Denizli’de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Örgüte üye olmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firariye yönelik operasyon düzenlendi. TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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