Traktörün altında kalan çiftçi ağır yaralandı

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Denizli'nin Çal ilçesinde traktör ile tarlada çalışan sürücü şarampole devrilmesi neticesinde altında kalarak ağır yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; traktör ile tarlasını süren Halil G., direksiyon hakimiyetini kaybederek 1 metrelik şarampolden aşağı devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Halil G., Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kriko yardımıyla kurtarıldı. Sürücü yaralı olarak ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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