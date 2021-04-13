Merkezefendi şampiyonluk yolunda tam yol

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DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde üst üste 11'inci galibiyetini en önemli rakiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 85-81 yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yarışında zirvede Samsunspor'la yalnız kaldı. Bitime 4 maç kala 28 haftada 16'şar galibiyetle liderliği paylaştığı rakibi Samsun'la haftaya evinde oynayacağı maç öncesi hata yapmayan Denizli ekibi, mücadelenin ardından büyük sevinç yaşadı. Samsunspor'u 19 Nisan Pazartesi günü Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda final gibi bir maçta ağırlayacak Merkezefendi, yine kazanması durumunda tek başına liderliğe kurulup bitime 3 hafta kala şampiyonluk ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma yolunda dev bir adım atacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2021-04-13 12:39:53



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