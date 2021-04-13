Denizli için dev Türk tarih müzesi ve parkı önerisi

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Yusuf Garip, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Denizli’de, şanlı Türk tarihinin ve bilincinin gelecek nesillere aktarılması, her daim zihinlerde canlı tutulması amacıyla ‘Orhun’dan Günümüze Türk ve Denizli Tarih Parkı Müzesi’nin yapılmasını önerdi.



Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. 2020 yılı faaliyet raporunun ele alındığı bölümde söz alan MHP Grup Başkanvekili Yusuf Garip, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yılına özel olarak Denizli’de yapılmasını ön gördüğü projeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Meclis üyeleriyle paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez’ sözünü hatırlatan Garip, şanlı Türk tarihinin tüm evrelerini, dünya tarihine bilimle, sanatla, siyasetle, düşünceleriyle iz bırakmış Türk isimleri ve Denizli tarihinin tüm detaylarını içine alacak park ve müze kompleksinin Denizli’de yapımını önerdi.



“Şanlı Türk tarihini Denizli ağırlayacak”

‘Orhun’dan Günümüze Türk ve Denizli Tarih Parkı Müzesi’nin Denizli’ye ülkeye ve geleceğimize çok önemli katkılarını olacağını belirten Yusuf Garip, “Eğitim, kültür, bilim ve tarih alanındaki bilincin gelecek nesillere aktarılması hepimizin sorumluluğudur. Türk tarihi bizim geleceğimizin aynasıdır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılına özel olarak Türk tarihini, Denizli tarihini park ve müze kompleksi içinde geleceğimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak, halkımızın böylesi bir atmosferi solumasını sağlamak, ‘En büyük görevlerimizden birisidir’ diye düşünüyorum. Bu kompleks; Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ilk çağlardan itibaren tarihe damga vuran Türk Devlet adamları başta olmak üzere, Göktürk devletinden tarihte bilenen 16 Büyük Türk Devletine, İslamiyet Dönemi önemli Türk Büyüklerine, Selçukludan Osmanlıya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar milli mücadelede emek veren, tarihe adını yazdıran büyüklerimize, Denizlimizin tüm tarihi evrelerine, Atatürk dönemi ve Cumhuriyet sonrası yakın tarihimize iz bırakan önemli devlet adamlarına, bilim, sanat, tarihçi, düşünür ve alanında iz bırakan önemli şahsiyetlerin, tarihteki hizmetlerini ve bıraktıkları eserlere kadar bir yelpazeyi içerebilir. Ben Denizli’nin böylesi bir güzelliğe sahip olması gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.



Denizli tarihiyle burada yaşayacak

‘Orhun’dan Günümüze Türk ve Denizli Tarih Parkı Müzesinin en büyük özelliklerinden birisinin de Denizli tarihi olduğunu belirten Garip, “Tarihi kayıtlara göre Türklerin Denizli tarih sahnesinde kendilerini gösterdikleri Büyük Selçuklu Beyi Afşin Bey’den itibaren, Mehmet Gazi ile Server Gazi, Kazıkbeli ve Miryokefalon savaşlarını önemini anlatan tarih köşesi proje içinde olabilir. Çanakkale ve Büyük TaarruzKurtuluş Destanlarının yansıtabileceği, 15 Temmuz mücadelesini anlatan Denizli tarih köşesi gibi her birisinin bir arada bulunabileceği park ve müze kompleksi yapımı; bu dönemki Büyükşehir Meclisi çatısı altında alınacak kararla inanıyorum ki, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde hayata geçecektir” dedi.

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