Denizli’ye yeni ortopedi ve el cerrahisi profesörü Prof. Dr. Karalezli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başladı

Başarılı hekimlerle hastaları sağlıklarına kavuşturmaya devam eden Özel Denizli Cerrahi Hastanesi güçlü kadrosuna El Cerrahisi, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanında ulusal ve uluslararası birçok önemli çalışmaya imza atan Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli’yi dahil etti.



Denizli’nin köklü sağlık kuruluşlarından Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, profesör kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Üroloji’de Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Beyin ve Sinir Cerrahisi’nde Prof. Dr. İlker Solmaz’ın ardından bu yıl kadroya El Cerrahisi, Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji alanında ulusal ve uluslararası birçok önemli çalışmaya imza atan Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli’yi dahil etti. Nisan 2021 itibariyle hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Karalezli, el el bileği ameliyatları, el ve kemik tümörü ameliyatları, spor yaralanmaları, sinir kesileri ve sinir sıkışmaları, açık ve kapalı ayak ayak bileği, diz ve omuz ameliyatları başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde hastalarına Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde hizmet verecek.



“Denizli’ye bir profesör daha kazandırdığımız için mutluyuz”

Prof. Dr. Karalezli'nin hastane bünyesine katılmasının hastaneleri adına önemli bir gelişme olduğuna değinen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, " Nazım Bey, Ege Bölgesi ve Türkiye ile sınırlı kalmayıp El Cerrahisi, Mikrocerrahi ve Ortopedi alanında İspanya, Belçika, Hollanda ve Amerika'da da başarılı çalışmalara imza atmış bir hekim. Gerek alanındaki deneyimleri gerek hastalara yaklaşımı gerekse mütevazi kişiliği ile alanında bir örnek teşkil ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji'nin yanı sıra El Cerrahisi ve Mikrocerrahi alanındaki tecrübelerini hastanemiz bünyesinde hastalarına sunacak olması hem Denizli ve hem de hastanemiz için önemli bir gelişme arz ediyor. Denizli’ye böylesine deneyimli bir profesör kazandırdığımız için mutluyuz. Kendisine, hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



“Görevimiz deneyim ve birikimlerimizi hastalarımıza en iyi şekilde sunabilmek”

Daha önce hastalarına Muğla’daki kendi özel muayenehanesinde hizmet veren uzun süredir yapılan görüşmeler neticesinde Denizli’ye gelme kararı alarak Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde göreve başlayan Ortopedi ve Travmatoloji, El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Karalezli, ”Hastane yönetimi, hekimleri ve idari çalışanları en başından beri ilgili yaklaşımları ile uzun yıllardır burada çalışıyormuşum hissiyatını verdi. Göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen alışarak yoğun bir tempoya girdiğimi söyleyebilirim. Denizlililerin ilgisine teşekkür ediyorum, görevimiz Cerrahi Hastanesi ailesinin bir ferdi olarak mesleki birikim ve tecrübelerimizi hastalarımıza en iyi şekilde sunabilmek” şeklinde konuştu.

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