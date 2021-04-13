Denizli’de Ramazan ayında gıda denetimleri artırılacak Denizli’de gıda denetimleri devam ediyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gıda kontrol görevlileri tarafından gıda güvenliğinin sağlanması için resmi kontroller arttırıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında işletmelerde kontrollerin sıkılaştırılacağı açıklandı.



Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü tarafından Ramazan ayının gelmesi ile birlikte gıda kontrol görevlileri tarafından “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” gereği gıda güvenliğinin sağlanması için resmi kontroller arttırıldı. Halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak olan unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerdeki kontrollere ağırlık verildi. Ayrıca Ramazan ayı boyunca tüm dünyayı ve ülkeyi de etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş yerlerine kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması gibi konularda da kontrollerin devam edeceği belirtildi.

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