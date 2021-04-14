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Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla engellilere büyük kolaylık Denizli Büyükşehir'den engellilere büyük kolaylık

İHA

Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla engellilere büyük kolaylık Denizli Büyükşehir'den engellilere büyük kolaylık

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş, engellilerin şehir içi ulaşımda kullandığı kimlik kartlarını akıllı kartlara dönüştürdü. Türkiye'de ilk kez yapılan yeni uygulama ile engelliler çift kart karışıklığından ve vize işlemlerinden kurtuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü işbirliği ile engellilerin şehir içi belediye otobüslerinde kullandığı ulaşım kartlarını akıllı kartlara dönüştürdü. Daha önce engelli kimlik kartları veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'den alınan yeşil renkli ücretsiz kart ile belediye otobüslerinde seyahat edebilen engelli vatandaşlar yeni uygulamayla tek kart kullanacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü'ne 1 kart yazıcısı ve boş halde bulunan temassız beyaz kartlar verdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Denizli İl Müdürlüğü ise akıllı kartları engelli vatandaşlara tanımlayarak dağıtmaya başlarken, bundan sonraki süreçte çift kart karışıklığının yaşanmayacağına dikkat çekildi. Türkiye'de ilk kez yapılan uygulama ile engelli vatandaşların şehir içi belediye otobüs ulaşımında büyük bir kolaylık getirildi.

Engelli vatandaşlar artık vize işlemlerinden muaf
Yeni akıllı kartların kullanılmasıyla engelli vatandaşların her yıl yaptırmak zorunda olduğu vize işlemlerinden de muaf olacağı belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde 11 bin 522 adet engellilerin, 2 bin 124 adet ise refakatçilerin kullandığı otobüs kartı bulunduğu, bugüne kadar bunlardan 2 bin 943 adetinin tek kartta birleştirildiği ifade edildi.

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