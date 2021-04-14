Hastanede 3'üncü kattan düşen öğretmen öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanenin 3'üncü katındaki pencereden düşen öğretmen İsmail Gök (33), yaşamını yitirdi.

Acıpayam'da görev yapan 2 çocuk babası İsmail Gök, önceki gün koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. C-Blok'ta tek kişilik odada tedavi gören Gök, dün saat 15.00 sıralarında, 3'üncü kattaki pencereden bahçedeki beton zemine düştü. Gürültüye koşan çevredekiler durumu acil servise bildirdi. İlk müdahalesi yapılan Gök, sedye ile acil servise taşındı. Gök, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen gece saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası İsmail Gök'ün cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-14 13:32:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.