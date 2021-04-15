Kalp rahatsızlığı olan iki kardeş şifayı Tekden Hastanesi’nde buldu

Özel Denizli Tekden hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanın 4 damarının tıkalı olduğunu belirleyerek ameliyat gerçekleştirdi. Ardından refakatçı olarak yanında gelen kardeşinin kalp rahatsızı olduğu ortaya çıkarken, Dr. Ünlü, kalp rahatsızlıklarının genetik geçişli olabileceğine dair bilgilendirmede bulundu.



Geçirdiği kalp krizi sonrasında Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü’ye başvuran 48 yaşındaki Erdal Kılıç’a yapılan tetkikler ve efor testi sonrasında acilen anjiyo yapıldı. Anjiyo sırasında damarların tıkalı olduğu saptandı. Yapılan anjiyo işlemi sonrasında hastanın bekletilmeden açık kalp ameliyatı (Bypass) yapılması gerektiğine karar verildi. Damarların balon ve stent ile tedavi edilmeyecek kadar tıkalı olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Ünlü, “Hastamız göğüste ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Gerekli tetkikleri, ultrason ve efor testini yaptıktan sonra hastamızı acilen anjiyoya aldık. Yapılan anjiyoda 3 damarın tıkalı olduğu 1 damarın da tıkanmak üzere olduğunu saptadık. Damarların balon ve stent ile tedavi edilemeyecek kadar tıkalı olduğundan dolayı Kalp Damar Cerrahisi doktorları ve ekibi ile birlikte acilen açık kalp ameliyatı ByPass yapılması gerektiğine karar verdik” dedi.



“Abisine refakat etmek için geldi, anjiyoya alındı”

Abisi Erdal Kılıç’a refakat etmek için gelen Serdal Kılıç, kontrol amaçlı muayene olmak istedi. Muayene sırasında Doç. Dr. Murat Ünlü anjiyo yapılmasına karar verdi. Yapılan anjiyo da abisi gibi Serdal Kılıç’ın da kalp rahatsızlığının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kalp hastalıklarının genetik geçişli olabileceğine dair bilgiler veren Özel Denizli Tekden hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü “ Kalp hastası için bazı risk faktörleri mevcuttur. Klasik risk faktörlerinden bahsedecek olursak sigara, hipertansiyon, diyabet (şeker hastalığı), kolesterol yüksekliği (hiperlipidemi), aile hikayesi şeklinde sıralayabiliriz. Bu risk faktörlerini, kişilerin yaşam tarzındaki değişiklik ve düzenli kontrolle, kalp sağlığına etkisini azaltmak mümkün” ifadelerini kullandı.



“Kalp hastalığını kontrol altına alabilmemiz mümkün”

Ailesinde kalp rahatsızlığı olanların risk daha yüksek olduğunu ve kontrollerin mutlaka yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Ünlü, “Erdal Bey ve Serdal Bey gibi kalp rahatsızlığı olan kişilerde ise genetik risk faktörün etkisini gözlemleyebiliriz. Özellikle birinci derece akrabalarında koroner kalp hastalığı olan kişilerde bu risk daha da yüksektir. Cinsiyete göre değerlendirecek olursak akrabalarında kalp hastalığı olan erkeklerde 55 yaşında, kadınlarda ise 65 yaşında erken dönemde saptanan kalp hastalığı var ise, bu hastalığın riski belirgin olarak artmaktadır” dedi. Son zamanlarda kalp hastalıklarının artmasıyla yaşam tarzımızda yapacağımız değişikliklerle kalp hastalığını kontrol altına alabilmemiz mümkün. Özellikle ailede kalp hastalığı olan kişilerin mutlaka kardiyoloji uzmanına muayene olmaları ve yıllık kontrollerini aksatmamalarını öneriyoruz” dedi.

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