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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin gıda paketi

İHA

Büyükşehirden ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin gıda paketi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 25 bin adet gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya başladı. Ramazanda yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Zolan, "Kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. İçerisinde temel gıdaların bulunduğu 25 bin ramazan paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. Ramazan ayında teslimi tamamlanacak gıda paketleri Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine götürülerek veriliyor. Ramazan gıda paket teslimlerinin korona virüs tedbirlerine dikkat edilerek yapıldığı kaydedildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerinin ramazan ayını tebrik etti. Ramazan aylarında her gün farklı mahallelerde iftar sofrası kurduklarını, ancak salgın nedeniyle bu geleneğe zorunlu olarak ara verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "İnşallah salgın bir an önce biter ve hemşehrilerimizle yine aynı sofralarda buluşmanın mutluluğunu yaşarız" dedi.

"Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir"
11 ayın sultanı ramazanda yapılan yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayan Başkan Zolan, "Ramazan paylaşmak ve yardımlaşmak demektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı bu yıl da yalnız bırakmamak ve bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılamak için ramazan paketleri hazırladık. Gıda paketlerimizi korona virüs tedbirlerine uyarak vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. Kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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