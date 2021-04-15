Baş ağrısı deyip geçmeyin Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Efendizade; “Baş ağrılarının altından ciddi hastalıklar çıkabiliyor”

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Efendizade son zamanlar oldukça artan baş ağrıları ile ilgili önemli bilgilendirmelerde bulundu. Nöroloji Uzmanı Dr. Efendizade; “Baş ağrıları ihmal edilmemesi gereken bir nörolojik şikayettir” dedi.



Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Fatma Efendizade, son zamanlarda korona virüs salgının da etkisiyle ciddi oranda artış gösteren baş ağrısı şikayetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle pandemi döneminde baş ağrısı şikayetlerinin arttığını, hastaların çoğunun benzer sebepler ile kliniklerine başvurduklarını aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Efendizade; “Eğer bir hastanın hayatında ilk kez şiddetli bir baş ağrısı tarif ediliyorsa ve bu ağrılar, ağrı kesici tedavileri ile geçmiyorsa bu bizim nörolojide kırmızı bayrak dediğimiz acil baş ağrısıdır. Bu baş ağrılarında hasta acil olarak hastaneye başvurulmalı ve baş ağrısının kaynağı değerlendirilmeli. En sık gördüğümüz baş ağrısı nedenlerinden birisi migrendir. Özerlikle 20 ile 40 yaş arası kişilerde görülen baş ağrısı çeşididir. Genellikle kadınlarda daha çok görülmekle birlikte erkeklerde de görülür. Bu baş ağrısının belirleyici özelliği ise zonklayıcı vasıfta olması, genellikle tek taraflı olması, ışık ve ses gibi faktörlerden rahatsız olunması ve bulantının eşlik etmesidir” dedi.



“Kronik baş ağrılarının altından ciddi hastalıklar çıkabiliyor”

Baş ağrısı şikayeti ile hastanelere başvuran kişilerin baş ağrısı öyküsünü anlatmasının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Fatma Efendizade; “Baş ağrısı şikayeti ile gelen hastalarımızı muayene ettikten sonra bir takım laboratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile teşhisini netleştiriyoruz. Hastalarımızın bize baş ağrısı hikayelerini anlatması çok önemli. Baş ağrısının başlangıcı, süresi, sıklığı, şiddeti ve baş ağrısının şekli bize daha net anlatılırsa biz hasta ile ilgili o kadar bilgi elde ederiz, doğru tanıya yöneliriz. Özellikle kronik baş ağrılarının altından bazen ciddi hastalıklarda çıkabiliyor. Bunlar beyin damar tıkanıklığı, beyin tümörü gibi hastalıklar. Bazen beyin enfeksiyonu ciddi baş ağrısı nedenidir. Baş ağrıları ihmal edilmemesi gereken bir nörolojik şikayettir. Baş ağrısı hafife alınmamalı, ağrı şiddetlendiği ve günlere yayıldığı andan itibaren bir nöroloji uzmanına mutlaka muayene olunmalı. Zamanında teşhisin birçok hastalığın önüne geçtiği ve hayat kurtardığı da unutulmamalı” ifadelerini kullandı.

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