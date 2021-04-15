Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur Polis olmak isteyen gençler ücretsiz parkurda çalışmalarına başladı

Denizli’nin Çal ilçesinde polis olmak için sınava başvuru yapan adaylar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ücretsiz parkur çalışma kursu açtı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada 8 bin polis alımı yapılacağı duyurusunun ardından, Çal ilçesinde polis olmak için başvuru yapan gençler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından fiziki yeterlilik sınavına hazırlanan adaylara spor salonunda ücretsiz parkur kursu açtı. Spor eğitmeni tarafından adaylara hız, zaman, taktik, kondisyon ve adayların süreleri iyi kullanmaları konusunda eğitimler gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe; “Son 3 yıldır ücretsiz olarak düzenlediğimiz polislik jandarma, bekçilik, mili savunma üniversitesi ve spor akademisi özel yetenek sınavlarına hazırlık kursumuz bu yılda 16 gencimizin katılımı ile spor salonumuz, stadımız ve Çal Belediyesi fitness salonunda uzman antrenörlerimiz tarafından uygulanan program dahilinde haftanın 5 günü Covid19 tedbirleri kapsamında alınan önlemler eşliğinde devam ediyor. Gençlerimize Meslek edindirme anlamında önemli bir kurs olduğunu düşünüyorum. Buradan Çal’daki, Baklan’daki, Bekilli’deki ve diğer yakın ilçelerdeki lise ve üniversite mezunu gençlerimize sesleniyorum. Ücretsiz olarak açtığımız bu kursumuzda parkurumuzu da sınav sistemi ile birebir aynı olacak şekilde spor salonumuzda sizler için hazırladık. Bu kurs sayesinde inşallah sizlerde hayallerinize kavuşarak bir meslek sahibi olursunuz, bu sayede bizim de çorbada bir tuzumuz olmuş olur” diye konuştu.



Jandarma ve polis kursiyerler bilgilendirmelerde bulundu

Çal ilçesinde polis olmak için başvuru yapan adaylar, ücretsiz kurulan parkurda çalışmalarını sürdürürken Çal İlçe Jandarma Komutanı Adem Takan, İlçe Emniyet Amiri Raşit Çetinkaya kursiyer öğrencileri ziyarette bulundu. Kursiyer öğrencilere başarılar dileyerek Polislik ve Jandarma konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

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