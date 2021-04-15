Pamukkale Belediyesinden çevreye önemli destek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Bitkisel atık yağları vatandaşların getirmeleri halinde hediye veriyoruz”

Bir litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmesi gerçeğiyle yola çıkan Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde atık bitkisel yağ toplamak amacıyla kampanya düzenliyor. Pamukkale Belediyesi ‘Her şey küçük bir adımla başlar’ diyerek, evlerde kullanılan atık yağları mahalle muhtarlıklarındaki depolama merkezlerine getirenler vatandaşlara hediye veriyor.



Pamukkale Belediyesi, çevre dostu projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletirken, Pamukkale Belediyesi bunun önüne geçmek amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili olarak Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm ile sözleşme imzalayan Pamukkale Belediyesi ‘Her şey küçük bir adımla başlar’ diyerek bu konuda farkındalık oluşturuyor. Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların evlerinde kullandıkları bitkisel atık yağları biriktirerek, mahalle muhtarlıklarında bulunan atık toplama merkezlerine getirmeleri halinde, 5 litrelik atık yağa karşılık 750 ml’lik sıvı deterjan hediye ediyor.



“Yağların suya karışmasını önlemeyi hedefledik”

Çevre ve doğa dostu projeler hazırlayarak, teşvik edici hediyelerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Biz çevremizi ve doğamızı korumak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerden biri de bitkisel atık yağların toplanması. Belediye olarak, bitkisel atık yağları toplayarak, bu yağların doğaya bırakılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki, 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 15 kişinin bir yılda kullanabileceği suyu içilmez hale getiriyor. Aynı zamanda, denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar veriyor. Bu bilinçle, ilçemizde bitkisel atık yağları toplayarak su kaynaklarımız dahil çevre ve doğamızı korumaya devam ediyoruz. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını sağlamak, teşvik etmek için, evlerinde kullandıkları bitkisel atık yağları biriktirerek, muhtarlıklarımızda bulunan atık toplama merkezlerine getirmeleri halinde hediye veriyoruz. İlçemizde işyeri açma ruhsatı alacak işletmelerimize, belediyemizin sözleşme yaptığı lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla anlaşma şartı koyduk ki, böylece bitkisel yağların suya karışmasını önlemeyi hedefledik” dedi.



“Evlerimizde kullandığımız atık yağlarımızı lavabolarımıza dökmeyelim”

Pamukkale Belediyesi’nin farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı bitkisel atık yağ projesine vatandaşların ilgisi de giderek artıyor. Evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları mahalle muhtarlıklarına getirenlerin sayısının gün geçtikçe artmaya başladığını söyleyen Siteler Mahalle Muhtarı Derya Gökdoğan, “Pamukkale Belediyemizin bitkisel atık yağ kampanyası gerçekten çok güzel. Kullanılmış bu yağları evlerimizde lavabolarımıza dökersek, tıkanmaya yol açıyor. Toprağa karışınca da sularımızı kirletiyor. Bizlere atık yağlarını getiren vatandaşlarımız bu kampanyadan oldukça memnun. Buradan mahalle halkıma ve tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Evlerimizde kullandığımız atık yağlarımızı lavabolarımıza dökmeyelim. Muhtarlıklara getirerek geri dönüşüme kazandıralım. Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki’ye böyle bir kampanya başlattığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

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