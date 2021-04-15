Pamukkale Belediyesinden çevreye önemli destek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Bitkisel atık yağları vatandaşların getirmeleri halinde hediye veriyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesinden çevreye önemli destek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Bitkisel atık yağları vatandaşların getirmeleri halinde hediye veriyoruz”

İHA

Pamukkale Belediyesinden çevreye önemli destek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Bitkisel atık yağları vatandaşların getirmeleri halinde hediye veriyoruz”

Bir litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmesi gerçeğiyle yola çıkan Pamukkale Belediyesi, ilçe genelinde atık bitkisel yağ toplamak amacıyla kampanya düzenliyor. Pamukkale Belediyesi ‘Her şey küçük bir adımla başlar’ diyerek, evlerde kullanılan atık yağları mahalle muhtarlıklarındaki depolama merkezlerine getirenler vatandaşlara hediye veriyor.

Pamukkale Belediyesi, çevre dostu projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletirken, Pamukkale Belediyesi bunun önüne geçmek amacıyla kampanyalar düzenliyor. Bitkisel atık yağların toplanması ile ilgili olarak Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Geri Dönüşüm ile sözleşme imzalayan Pamukkale Belediyesi ‘Her şey küçük bir adımla başlar’ diyerek bu konuda farkındalık oluşturuyor. Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların evlerinde kullandıkları bitkisel atık yağları biriktirerek, mahalle muhtarlıklarında bulunan atık toplama merkezlerine getirmeleri halinde, 5 litrelik atık yağa karşılık 750 ml’lik sıvı deterjan hediye ediyor.

“Yağların suya karışmasını önlemeyi hedefledik”
Çevre ve doğa dostu projeler hazırlayarak, teşvik edici hediyelerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; “Biz çevremizi ve doğamızı korumak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projelerden biri de bitkisel atık yağların toplanması. Belediye olarak, bitkisel atık yağları toplayarak, bu yağların doğaya bırakılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki, 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 15 kişinin bir yılda kullanabileceği suyu içilmez hale getiriyor. Aynı zamanda, denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar veriyor. Bu bilinçle, ilçemizde bitkisel atık yağları toplayarak su kaynaklarımız dahil çevre ve doğamızı korumaya devam ediyoruz. Halkımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını sağlamak, teşvik etmek için, evlerinde kullandıkları bitkisel atık yağları biriktirerek, muhtarlıklarımızda bulunan atık toplama merkezlerine getirmeleri halinde hediye veriyoruz. İlçemizde işyeri açma ruhsatı alacak işletmelerimize, belediyemizin sözleşme yaptığı lisanslı geri dönüşüm firmalarıyla anlaşma şartı koyduk ki, böylece bitkisel yağların suya karışmasını önlemeyi hedefledik” dedi.

“Evlerimizde kullandığımız atık yağlarımızı lavabolarımıza dökmeyelim”
Pamukkale Belediyesi’nin farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı bitkisel atık yağ projesine vatandaşların ilgisi de giderek artıyor. Evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları mahalle muhtarlıklarına getirenlerin sayısının gün geçtikçe artmaya başladığını söyleyen Siteler Mahalle Muhtarı Derya Gökdoğan, “Pamukkale Belediyemizin bitkisel atık yağ kampanyası gerçekten çok güzel. Kullanılmış bu yağları evlerimizde lavabolarımıza dökersek, tıkanmaya yol açıyor. Toprağa karışınca da sularımızı kirletiyor. Bizlere atık yağlarını getiren vatandaşlarımız bu kampanyadan oldukça memnun. Buradan mahalle halkıma ve tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Evlerimizde kullandığımız atık yağlarımızı lavabolarımıza dökmeyelim. Muhtarlıklara getirerek geri dönüşüme kazandıralım. Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki’ye böyle bir kampanya başlattığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz parkur Polis olmak isteyen gençler ücretsiz parkurda çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Çal'da polis olmak isteyen gençlere ücretsiz ...
Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verildi Denizli Büyükşehir’den can dostlar için eğitim
YEREL HABERLER Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verildi Denizli ...
Baş ağrısı deyip geçmeyin Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Efendizade; “Baş ağrılarının altından ciddi hastalıklar çıkabiliyor”
YEREL HABERLER Baş ağrısı deyip geçmeyin Özel Denizli Cerrahi ...
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Haftası’nda da çalışmalarına hız kazandırdı “Denizli’nin dijital tanıtımına ağırlık verilmesi üzerine çalışmalarımızı başlattık” “Denizli ismini dünya çapında herkese tanıtmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm ...
Büyükşehirden ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin gıda paketi
YEREL HABERLER Büyükşehirden ihtiyaç sahibi ailelere 25 bin gıda ...
Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de çorbada tuzunuz olsun Başkan Doğan; “Merkezefendi’de bu ramazanda da iyilik kazanacak”
YEREL HABERLER Merkezefendi El Ele İyilik Hareketi ile sizin de ...
Denizlispor kader sınavında
YEREL HABERLER Denizlispor kader sınavında
Denizli konut satışlarında Türkiye’de 23. sırada
YEREL HABERLER Denizli konut satışlarında Türkiye’de 23. sırada
Çağla badem Buldan için alternatif ürün oldu
YEREL HABERLER Çağla badem Buldan için alternatif ürün oldu
25 bin TL’lik kablo çakan hırsız sevgililer adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 25 bin TL’lik kablo çakan hırsız sevgililer adliyeye ...
Denizli’de eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
YEREL HABERLER Denizli’de eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
Kalp rahatsızlığı olan iki kardeş şifayı Tekden Hastanesi’nde buldu
YEREL HABERLER Kalp rahatsızlığı olan iki kardeş şifayı Tekden ...
Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü güldü Kızılcabölükspor: 4 - Hopaspor: 2
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor kendi evinde yüzü ...
Kızılcabölük - Artvin Hopaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Kızılcabölük - Artvin Hopaspor (FOTOĞRAFLAR)
Mavi Düşün- Sıfır Atık yarışmasında Denizlili öğrenciden ikincilik başarısı
YEREL HABERLER Mavi Düşün- Sıfır Atık yarışmasında Denizlili ...
Kızılcabölükspor - Artvin Hopaspor: 4-2
YEREL HABERLER Kızılcabölükspor - Artvin Hopaspor: 4-2
Denizli'de, 25 bin liralık kablo hırsızlığına 2 gözaltı 
YEREL HABERLER Denizli'de, 25 bin liralık kablo hırsızlığına 2 ...
Kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL dolandıran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kendisini polis olarak tanıtıp, 30 bin TL dolandıran ...
Denizli'nin genç fizikçisi gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Denizli'nin genç fizikçisi gümüş madalya kazandı
Başkan Erdoğan, “Turizm potansiyelimizi de öne çıkarmalı, daha verimli hale getirmeliyiz”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, “Turizm potansiyelimizi de öne ...
Başkan Örki; “Pamukkale’nin güzelleşmesi için gereken ne varsa yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Örki; “Pamukkale’nin güzelleşmesi için gereken ...
JASAT'tan dolandırıcı ve hırsızlara eşzamanlı operasyon: 3 gözaltı
YEREL HABERLER JASAT'tan dolandırıcı ve hırsızlara eşzamanlı ...
Merkezefendi Belediyesinden pide ikramı
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden pide ikramı
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'Kısmi Kapanma' genelgesi gönderdi
YEREL HABERLER İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 'Kısmi Kapanma' ...