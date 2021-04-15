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Köyde yaşamak isteyenlere proje desteği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" sloganıyla köyden kente göç önlenecek

İHA

Köyde yaşamak isteyenlere proje desteği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" sloganıyla köyden kente göç önlenecek

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve kırsalda gelirin arttırılması yönünden köyden kente göçün önlenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü görevlileri tarafından “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Proje kapsamında Denizli genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla uygulanacak olan proje kapsamında Denizli Valiliği ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile çalışmalar başlatıldı. Proje doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler ile uygulama talimatı hükümleri hakkında Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider ve proje teknik elemanları tarafından ilçe müdürleri ile projede görevli personellerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Proje başvuru tarihleri ve yerleri açıklandı
“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi Denizli genelinde başvuruları 03 Mayıs 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ilçe müdürlüklerine yapılacağı açıklandı. Proje sayesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ile kırsal bölgede yaşayanların geliri arttırılması açından yardımcı olurken, köyden kente göçünde önlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

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