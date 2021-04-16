Denizlispor kritik dönemeçte

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DENİZLİ, (DHA)Süper Lig'de son olarak deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve 26 puanla son sıraya demir atan Yukatel Denizlispor yarın en önemli rakiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Yeşil siyahlılarda Özgür Çek, Ahmed Yasin, Aymen Ben Mohammed, kaleci Hüseyin, Murowski ve Görkem forma giyemeyecek. Teknik direktör Hakan Kutlu, kendileri gibi düşme hattından kurtulma mücadelesi veren BŞB Erzurumspor maçının son derece hayati olduğunu söyledi. Tüm takımın galibiyet için kenetlendiğini anlatan Kutlu, "Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-16 10:33:39



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