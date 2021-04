Tarımda haşerelere yönelik biyoteknikle mücadeleye destek Başkan Zolan: "Üretim sizden, destek bizden"

Kırsalda üretimi artırmayı ve çiftçinin kalkınmasına destek vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, daha kaliteli ve sağlıklı ürün için haşerelere yönelik biyoteknikle mücadeleye destek veriyor. Büyükşehir Belediyesinin üreticinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Başkan Zolan, "Üretim sizden, destek bizden" dedi.



Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra turizm, eğitim, spor, sağlık ve tarım alanlarında yaptığı yatırımlarla kentin sosyoekonomik yapısına katkı sağlamayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha sürdürülebilir ve sağlıklı üretim için çiftçilerin haşerelere yönelik mücadelesine destek veriyor. Daha önce üreticinin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadelede üreticilere on binlerce litre elma sirkesi dağıtan, bunun yanında elma kurduna karşı yayıcı tel desteğinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez bağcılık için hayati önem taşıyan salkım güvesi zararlısına karşı da çiftçinin yanında yer aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çiftçilere yönelik, üzümde ürün kaybının önlenmesi, kaliteli ve pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ve güvenilir ürün için salkım güvesine karşı kimyasal mücadele yerine biyoteknikle mücadeleye destek veriyor.



350 dekar alanda 22 bin 500 adet tel uygulanacak

Denizli'de üzümün üretim üslerinden olan Buldan ilçesinin Doğanköy Mahallesi’nde başlatılan biyoteknik mücadele ile bağlara yayıcı tel uygulanmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede 350 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 22 bin 500 adet yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek. Tarımda zararlılara karşı uygulanan yayıcılar, insan sağlığının yanı sıra, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulama etkinliği uzun süren, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen ve maliyet açısından da avantaj sağlayan bir biyoteknik mücadele olarak biliniyor.



"Çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli’nin önemli bir tarım kenti olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Çiftçilere, Üretim sizden, destek bizden diyen Başkan Zolan, "İç tüketim ve ihracatımız için önemli bir yere sahip olan bağlarımızda, salkım güvesine karşı insana ve çevreye hiçbir zararı olmayan bu uygulama ile inşallah çiftçimiz daha verimli ve kaliteli ürünler elde edecek, daha fazla kazanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

