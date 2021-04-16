Oğluna kızdı, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde oğlunun iş yerine gelen Mehmet Ç. (60), kasiyer Mesut Kaya'nın başına içki şişesiyle vurarak, darbetti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Yeşilköy Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ç. (60) aralarında husumet bulunan oğlu Yılmaz Ç.'ye ait markete geldi. Sinirli halde içeri giren Mehmet Ç., dolaba şişe dizen kasiyer Mesut Kaya'ya bağırarak elindeki içki şişesini aldı. Şişeyi kasiyer Kaya'nın başına vurup kıran Mehmet Ç., daha sonra işyerinden ayrıldı. Başından hafif yaralanan Kaya, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya'nın darp edilme anları ise, işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şikayet üzerine evinde gözaltına alınan Mehmet Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşyeri sahibi Yılmaz Ç., 6 ay önce kız kardeşi Özlem Ç.'nin marketinin 50 metre yakınına market açtığını, babasının bu duruma öfkeli olduğunu, bu yüzden marketine gelip çalışanını darp ettiğini söyledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-16 17:59:15



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