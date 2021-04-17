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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Belediyesinden Laodikya’ya büyük destek

İHA

Merkezefendi Belediyesinden Laodikya’ya büyük destek

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve turizme önemli katkı sağlayacak ‘Traian Çeşmesi Kazı ve Restorasyon Projesi’ne Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü’ Laodikya’da için imzaladı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki kültür ve turizme desteklerini sürdürüyor. Denizli’ye binlerce yıllık tarihine ışık tutacak, aynı zamanda ilçemizin turizmine büyük katkı sağlayacak olan Laodikeia kazı ve restorasyon çalışmalarına Merkezefendi Belediyesi önemli katkı sağladı. Merkezefendi Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Laodikeia Kazısı Başkanlığı ile önemli bir protokole imza attı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol ve Pamukkale Üniversitesi Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ile ‘Traian Çeşmesi Kazı ve Restorasyon Projesi’ne Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü’ imzaladı. Yüzde altmışı Merkezefendi ilçesi sınırları içerisinde bulunan, ilk su yasasının uygulandığı Laodikya’da Stadyum Caddesi Batı Portiği’nin güney ucunda ortaya çıkartılmış Traıan Nymphaeumu(Trian Çeşmesi)yapımına, kazı ve restore çalışmalarına, Merkezefendi Belediyesi 600 bin TL desteğinde bulunacak. Yapılan çalışmalar ile son dönemdeki su kıtlığına dikkat çekilecek, turizme, kültüre ve ekonomiye katkı sağlanacak.

“Denizlimizin tarihinin yeryüzüne çıkmasını sağlayacağız”
Yapılan protokolün bir başlangıç olmasını temenni eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gerçekleştirilecek olan çalışmalara sağlayacakları katkıdan dolayı heyecan ve mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Doğan, “Bacasız sanayi olarak nitelenen ve önemli döviz kaynaklarından birisi olan turizmi desteklemek, aynı zamanda uygarlıkların beşiği olan Denizlimizin tarihinin yer yüzüne çıkmasını sağlamak amacıyla, Laodikya kazı ve restorasyon çalışmalarına destek vermenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben paydaş kurumlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun. Laodikya bizim için önemli bir değer. Turizmin ne kadar önemi olduğunu bir kez daha anladık. Umut ediyoruz ki bir an önce bu virüs biter. Buralar yine hem yerli hem yabancı turistlerle dolar. İçinde bulunduğumuz turizm haftasında, bu protokolü imzalamaktan duyduğum mutlulukla; Turizm Bakanlığımıza, İl Turizm Müdürlüğümüze, Müze Müdürlüğümüze, Laodikea Kazı Başkanlığımıza da teşekkürlerimiz sunuyor, başta Celal Şimşek Hocam olmak üzere tüm ekibe çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

“Merkezefendi Belediyesi’ne teşekkür ederiz”
Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol, “Restore edilecek çeşmenin dünyadaki en büyük su yasası olması ve bunun taşa yazılmış olması, burada hem Roma İmparatoru’nun hem de Laodikya’nın gücünün gösterilmesi anlamında çok önemli. Verilen katkılardan ve desteklerden dolayı Merkezefendi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi. Pamukkale Üniversitesi Laodikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek ise, “Laodikyalar yazıtlarda muhteşem kentler olarak yazılıyorlar. Bu Laodikya’nın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Denizli tekstilinin bu derece ileriye gitmesindeki ana sebeplerden birisi burasıdır. Trian Çeşmesi’ni hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buranın açılışını hep birlikte yapacağız. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Trian Çeşmesi’nin özellikleri
Anıtsal çeşme tek katlı haraketli cephe düzenlemesine sahip olup cephenin önüne yapılan geniş meydan ile birlikte tasarlanmış bir yapıdır. Dışta dikdörtgen planlı çeşme MS 1. yy’in sonunda Roma İmparatorluğu’nda yaygın bir şekilde yapılmaya başlanan içte apsidal havuz ve sütunlu galerinin hareketlendirdiği bir cepheye sahiptir. Anıtsal Nymphaeumu yapısında, önde iki yanda dört adet granit ve sekiz adet mermer sütunlu ve alınlıklı cephesi vardır. Meydana bakan cephenin doğu kanadında açığa çıkartılan su yasası, kentteki su kullanımı, temizliği, hattın korunması, dağıtımı, denetleyen görevlilerin özelliği ile ilgili ve kurallara uymayanlara verilecek ceza ve yasaklar hakkında önemli bilgiler vermesinin yanı sıra anıtsal çeşmenin İmparator Traian Dönemi’nde (MS 98117) MS 113114 yıllarında inşa edildiğini de göstermektedir.

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