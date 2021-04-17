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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

İHA

Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesinin çölyak hastalarının yaşam standartlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla yaptığı glütensiz gıda desteği bu yıl da sürdü.
Denizli Büyükşehir Belediyesi uzun yıllar sürdürdüğü çölyak hastalarına glütensiz gıda destek programını bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çölyak hastaları için glütensiz gıda paketleri hazırlandı. Glütensiz gıda paketleri İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında teslim edildi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Özer, çölyak hastalarına yönelik gıda desteğinin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın talimatıyla bu yıl da devam ettiğini belirterek, kendisine teşekkür etti.

"Glütensiz gıdaların temini zor olabiliyor"
Hastaların yiyecek ve içeceklerine dikkat etmeleri egrektiğini belirten Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu yıl da korona virüs tedbirleri kapsamında gıda paketlerimizi randevulu bir şekilde vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bildiğimiz gibi çölyak, günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir hastalık. Çölyak hastaları yiyecek içeceklerine dikkat etmek, glütensiz gıdalar tüketmek zorundalar. Bu glütensiz gıdaların temini de zor olabiliyor. Biz de bu zorlukları bir nebze olsun azaltabilmek adına bu gıda paketlerini hazırladık. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın ramazanı şerifini tebrik ediyorum" dedi.

Çölyak hastalığı nedir
Çölyak, bağışıklık sistemine bağlı sindirim sistemini ilgilendiren bir hastalık olup, hasta kişilerde buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir proteinin ince bağırsakta parçalanamamasından meydana gelen bir emilim bozukluğu hastalığıdır. Tedavisi ömür boyu glutensiz diyettir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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