Denizli'de otomobil takla attı; sürücü ağır yaralı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Seymen Ç., ağır yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, DenizliAfyonkarahisar kara yolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seymen Ç.'nin kullandığı 20 BH 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada Seymen Ç., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Seymen Ç.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Seymen Ç.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-04-17 15:33:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.