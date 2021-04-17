Denizli'de otomobil takla attı; sürücü ağır yaralı

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Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Seymen Ç., ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, DenizliAfyonkarahisar kara yolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seymen Ç.'nin kullandığı 20 BH 654 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada Seymen Ç., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Seymen Ç.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Seymen Ç.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-04-17 15:33:49



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