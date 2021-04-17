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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

DHA

Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) SÜPER Lig´in 35'inci haftasında, Yukatel Denizlispor´un sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 3-2 yenildiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kritik bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi. Kaybedenin ligde kalma yolunda sıkıntı yaşayacağı bir karşılaşma oynandığını dile getiren Vural, "Kadro yapısı olarak Denizlispor da önemli bir takım. Biz 2'nci dakikada erken bir gol attık. Devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi. Gerilemek durumunda kaldık. Buna rağmen önemli kontratak pozisyonları yakaladık. Skoru değiştiremedik. İlk yarıyı 1-0 yenik kapattık" dedi.
"RODALLEGA´YI ALKIŞLADIM"
Hugo Rodallega´nın kendilerine güzel bir gol attığını ifade eden Yılmaz Vural, "Sanırım lig tarihinin en erken ikinci yarı golünü yedik. 38 saniye sonra Rodallega o kadar mükemmel bir gol attı ki ben de rakip takımın teknik direktörü olarak alkışladım. Bu golden sonra, 64´te kalemizde bir gol daha gördük. Beklemediğimiz bir şey başımıza geldi. Diğer maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor takımı özellikle 60-70´li dakikalardan sonra bir düşüş yaşıyor. Bunu biliyorduk, daha önce de konuşmuştuk. İkinci golden sonra 2 değişiklik yaptık. Rashani ve Oltan´ı oyuna aldık. Onların girmesi oyuna canlılık getirdi. Skorda 2-2´yi yakaladık" diye konuştu.
"ÇOK ŞÜKÜR İSTEDİĞİMİZ SONUCU BULDUK"
Beraberliğin iki takıma da yetmediğini kaydeden Vural, "Çok şükür istediğimiz sonucu bulduk. 3-2 kazandık. Çok mutluyuz. Uzun haftalardır bir türlü iyi sonuç alamıyorduk. 9 haftadır kazanamayan bir takımdık. Benim göreve geldiğim son 3 maçta 9 puan alabilecekken 1 puan alabildik. Takımda çok iyi işaretler vardı. Rakiplerimizden 3-4 fazla pozisyonumuz vardı. Bu deplasmanda da rakibimizden fazla pozisyonla maçı bitirdik" dedi.
"OYUNCUYLA TAKIM KURTULMUYOR, OYUNLA KURTULUYOR"
Geçen hafta takımda aldığı kadro dışı kararlarına ilişkin de açıklama yapan Yılmaz Vural, "Türk futbolunda maalesef sıkıntılar var. Bunları şimdi değil, lig bitiminde konuşacağım. Türkiye bunu bilmeli. İnanın çok zordayız. Benim takımım da bu zorlukları yaşıyor. Oyuncuyla takım kurtulmuyor, oyunla kurtuluyor. Takım olarak birlikte tepki verecek, takım duygusunu yaşayacak hale gelmezseniz, sıkıntı çekersiniz. Biz bir kararlar aldık ve bunu uyguladık. Yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bu aldığım kararlara katılan Erzurum halkına da çok teşekkür ediyorum. Bizimle fiziksel olarak birlikte değiller ama bize verdikleri manevi destekleri, inançları için teşekkür ederim. Halil Umut Meler´e de çok teşekkür ederim. Hatasız maç yönetti. Hakem arkadaşlarıma ricamdır. Hatayı herkes yapabilir ama bir yaptığınız hata diğer takımın canını yakmasın" yorumunu yaptı.
HAKAN KUTLU: KADRO DERİNLİĞİ AÇISINDAN SIKINTI YAŞADIK
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise kendileri adına çok önemli bir maç kaybettiklerini söyledi. İki takım açısından da zor bir maça çıktıklarını dile getiren Kutlu, "Maçın başlangıcında her şey istediğimiz gibi ilerliyordu. Ama iş oyuncu değiştirme aşamasına geldiği zaman kadro derinliği açısından büyük sıkıntı yaşadık. Yaşanan sakatlıkların ardından yapılan oyuncu değişikliğinden sonra oyunu tutamama ve rakibe üstünlüğü verme şeklinde sıkıntılar oldu. Rakibimiz bizim bu dezavantajımızı değerlendirdi. Diyecek bir şey yok. Matematiksel şansı devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır" diye konuştu.
"NE GEREKİYORSA ONU YAPARIZ"
Takıma geldiği günden beri bahanelere sığınmadığını vurgulayan Kutlu, "Bugün de, geldiğim günden beri olduğu gibi bahanelere sığınmayacağım. Oyuncularla, yönetimle, kulüple ve kendimle ilgili konuşurum. Ama biz geldiğimiz ilk günden beri hiçbir şekilde ne oyuncularımızla alakalı ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yılmaz Vural'ın açıklamaları
-Hakan Kutlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-04-17 17:12:04

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