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Hakan Kutlu: "Denizlispor’un matematiksel şansı devam ettikçe bu işi kovalayacaktır" Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "İstifa konusunda başkanımızla konuşur ne gerekiyorsa yaparız"

İHA

Hakan Kutlu: "Denizlispor’un matematiksel şansı devam ettikçe bu işi kovalayacaktır" Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "İstifa konusunda başkanımızla konuşur ne gerekiyorsa yaparız"

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kadro derinliklerinin olamadığın ve istifa konusunda kimseyle görüşmediğini belirterek, "Oyun planı oyuncu değiştirme aşamasına gelmeden önce tutuyor" dedi.

Denizlispor, Süper Lig’in 35. haftasında BB Erzurumspor’a 32 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ön liberoda sakatlıklardan dolayı oyuncu eksik olduğunu ve taktiklerinin değişimden sonra bozulduğunu belirterek, "Çok önemli bir maç kaybettik. Bizim ve Erzurum adına final niteliğinde bir maçtı. Oyunun aslında başlangıcında oyuncu değiştirme zorunluluğu doğmama öncesindeki formatta oyun planladığımız gibi gidiyordu. Oyuna başlama planlarımız hem Alanya maçında hem de bu maçta istediğimiz şekilde ilerliyordu. Ama oyuncu değiştirme aşamasına geldiği zaman ilerleyen dakikalar ve sakatlıklardan dolayı oyuncu değiştirme zorunda kaldığımız zaman kadro derinliğini açısından her iki maçta da sıkıntı yaşadık. Alanya ve bu maçta özellikle ön liberolarımızın sakatlanmış olduğu pozisyonlardan ötürü Alanya maçında Bakalorz ve Murawski o maçta görev alamamıştı. Mix’in ve Bakalorz’un sakatlığından dolayı özellikle o bölgelere soktuğumuz oyuncular ki o mevkiinin oyuncuları değil. Hem sol açık oyuncusu mecburen ön liberoda oynatmak zorunda kaldık. Stoperi de yine Alanya maçında ve bu maçta Fabiano’yu ön liberoya almak zorunda kaldık. Mevki anlamında oyuncularımız o bölgeye geçtiklerinde sıkıntı yaşadılar. Oyun planı oyuncu değiştirme aşamasına gelmeden önce tutuyor. İki maçtır özellikle sakatlıklardan dolayı gerçekten oyunu tutamama ve rakibe üstünlük verme gibi sıkıntılar oldu" şeklinde konuştu.

"Murawski bu haftada fedakarlık yaparak oynadı ve sakatlığı tekrar etti"
Oyuncu sakatlığından ve eksiklerinden dolayı Murawski’nin sakat olmasına rağmen fedarlık yaparak oynadığını belirten Kutlu, “Bugün ön liberoya Murawski ve Mix sakatlandıktan sonra kadro derinliğinde başka ön libero oyuncumuz yok. Kubilay stoper, Fabiano’yu defansın içerisinden tekrar stopere oyuncusunu ön liberoya koymak zorunda kalıyoruz. Hasan sol açık ve 3’lü liberomuzu bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Rakibimiz bizim dezavantajımızı değerlendirdi. Diyecek bir şey yok. Matematiksel şansı devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır. Murawski zaten geçen hafta Alanyaspor maçında oynamamıştı. Bu haftada fedakarlık yaparak oynadı ve sakatlığı tekrar etti. Şu anda sakatlığı hakkımda net bir bilgim yok ama 2 ile 3 hafta süreceğini düşünüyorum. Kasığında yırtık vardı, bugünde takımdaki eksik oyuncular sebebiyle büyük bir fedakarlık yaparak oynadı" ifadelerini kullandı.

"Şu an kimseyle bu hakkında konuşmam olmadı"
Kötü gidişatın ardından istifa dedikodularına cevap veren Kutlu, "Sorumlu aramaktansa ben geldiğim günden beri sorumlu bulsam birçok şeye sığınabilirdim. Bugünde sığınmayacağım. Oyuncularla, yönetimle, kulüple ve kendimle ilgili konuşurum ama biz geldiğimiz günden beri kamuoyuna küçük düşürecek bir şey söylemedik. İstifa konusunda başkanımız ve yönetim kurulu konuşur ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında konuşmam olmadı” açıklamasını yaptı.

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