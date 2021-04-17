Yılmaz Vural: “Lig bitince tek tek konuşacağım” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Golü çok erken attık, Denizlispor olağanüstü yüklendi” “O kadar erken mükemmel bir gol attı ki onu alkışladım” “Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor, fiziksel bir düşüş yaşıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılmaz Vural: “Lig bitince tek tek konuşacağım” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Golü çok erken attık, Denizlispor olağanüstü yüklendi” “O kadar erken mükemmel bir gol attı ki onu alkışladım” “Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor, fiziksel bir düşüş yaşıyor”

İHA

Yılmaz Vural: “Lig bitince tek tek konuşacağım” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Golü çok erken attık, Denizlispor olağanüstü yüklendi” “O kadar erken mükemmel bir gol attı ki onu alkışladım” “Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor, fiziksel bir düşüş yaşıyor”

Denizlispor galibiyetinin ardından konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Çok kritik bir maç oldu. Bizim 2. dakikada attığımız bir gol, bu gölü çok erken attık çünkü devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi” dedi.
Süper Lig’in 35. haftasında BB Erzurumspor, Denizlispor'u 32 mağlup etti. Müsabaka sonrası BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Vural, “Çok kritik bir maç oldu. Kaybedenin belki bundan sonra ligde kalmayla ilgili hesaplarında büyük sıkıntıya gireceği bir maç oynadık. Tabii ki Denizlispor’un sanırım 7 maçı var, 21 puanı var, hepsini kazanabilmiş olsa matematiksel bu şansı devam ettirir. Bu mücadeleyi bırakmayacaktı şüphesiz. Maç başladı, dolayısıyla kadro yapısı olarak Denizlispor’un oynama tarzı biraz daha farklıydı. Geçen hafta oynadığı gibi bu hafta da 343 diye sahada dizilimi vardı. Önemli hücum oyuncuları, önemli bir takım aslında oyuncu kapasitesi anlamında diğerlerinden hiçbir farkı yok. Görüldüğü üzere bizim 2. dakikada attığımız bir gol, bu gölü çok erken attık çünkü devrenin bitimine kadar Denizlispor olağanüstü yüklendi. Gerilemek durumunda kaldık, çok gerilemeyecektik ama bundan da istifade edip, 34 tane hatta toplam 4 pozisyonumuz var, çok önemli kontratak pozisyonlar yakaladık. Fakat skoru değiştiremedik ve 10 içeri girdik” ifadelerini kullandı.

“O kadar erken mükemmel bir gol attı ki onu alkışladım”
Rodallega'nın ikinci yarının başında attığı gol hakkında da görüşlerini dile getiren Yılmaz Vural, “Türkiye’nin liglerinden sanırım en erken 2. devre golü oldu, 38 saniye sonra biz atağa çıkarken bir arkadaşımız geriye doğru arkadaşına top attı. O da alamayınca Rodallega topla buluştu, kaleci de öne çıkmıştı. Daha 38. saniyede takım olarak konuştuklarımız farklıydı. Sagal içeriye koşuyordu, orta sahada Diskerud ile Murawski’nin yer değişimi derken adam bölüşümünde sıkıntı çıkıyordu. Ona bir önlem aldık, fakat o kadar erken mükemmel bir gol attı ki Rodallega, ben de bir teknik direktör olarak onu alkışladım. Hakikaten güzel bir gol attı. Birinci devre 4 pozisyonumuz olmuş, 10 bitmiş ve 2. devre maçın daha başında yediğimiz golden sonra tabii 46. dakikada ve 64. dakikada bir gol daha kalemizde gördük. Tabii ki skor geldi 21 oldu, hiç beklemediğimiz bir durum oldu” diye konuştu.

“Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor, fiziksel bir düşüş yaşıyor”
“Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor takımı özellikle 6070 dakikalarından sonra fiziksel bir düşüş yaşıyor" diye tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu biliyorduk, oyuncularımla konuştum, ‘Oyunu oraya kadar götürelim, ondan sonra düşüş başlıyor, ona göre bir değişiklikler ile tempo yapalım’ dedim. Sonuç olarak 2. golden sonra yapmak durumunda kaldık. 69. dakikada 2 değişiklik yaptık, Elba ile Oltan’ı oyuna aldık ve onların oyuna girmesi büyük bir canlılık geldi. Elba’nın özellikle götürdüğü toplar, sonuç olarak biz de attığımız 79. dakikadaki golden sonra 22’yi yakaladık. Ama beraberlik iki takıma da yetmiyor, iki takımı da birlikte götürür. Yine bizim yaptığımız bir değişiklik daha oldu. Yorulan bir kardeşimizin yerine koyduğumuz bir oyuncu, dakika 86’da ve çok şükür istediğimiz sonucu bulabilmiş olduk. 32 olarak maç bitti. Çok mutluyuz, sanırım biz de 8 haftadan beri iyi bir sonuç alamıyoruz ve haftalardır kazanamayan bir takımsınız. Benim geldiğim 3 haftadan beri 9 puan alabilecek kadar iyi oynadığımız 3 maçtan 1 puan alabildik. Yani takımda çok çok iyi işaretler vardı ve biz her oynadığımız maçta rakipten 34 fazla pozisyon bulmamıza rağmen bu hafta bizim rakibimizin 78 pozisyonu var. Deplasman olmasına rağmen fazla pozisyonla maçı bitirdik.”

“Kendi içimizde yaşadığımız olaylar, buradan herkese duyurulur”
Takım içinde bazı sıkıntıların olduğuna da değinen Vural, “Geçen hafta kendi içimizde yaşadığımız olaylar, buradan herkese duyurulur. Türk futbolunda maalesef sıkıntılar var. Bunları şimdi konuşmayacağım, ne zaman lig biter, tek tek konuşacağım ve Türkiye bunu bilmeli. Yani her şeyi konuşmadan önce bir pratiğin içerisindeki insanlara bir şey sorulabilmeli. Yani çok zordayız, o açıdan benim takımım da bu zorlukları yaşıyor, görüldüğü üzere oyuncu ile takım kurtulmuyor, oyun ile kurtuluyor. Yani takım olarak birlikte tepki verecek, takım duygusunu yaşayacak hale gelmezseniz sıkıntı çekersiniz. O yüzden biz bir kararlar aldık, bu kararları uyguladık. Ben yönetim kuruluna ve aldığım kararlara katılan Erzurum halkına çok teşekkür ediyorum. Onlar bizimle fiziksel olarak beraber değil ama onların bize verdiği manevi desteğin farkındayım ben. Bize olan bakışlarının, inançlarının, nerede görsem; ‘hocam sen geldin, senden başka kimseyle olmaz, başaracağız bu işi’ diyorlar, verdikleri desteklerden dolayı taraftarlarıma teşekkür ederim. Halil Umut Meler’e çok teşekkür ediyorum, sıfır hata bir maç yönetti, ne gördüyse onu çaldı. Benim hakem arkadaşlardan ricam bu, hata hepimiz yapıyoruz, biz de yaparız, siz de ama bir yaptığınız hata diğer takımın canını yakmasın” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı
Denizli'de orman yangını, 3 saatte söndürüldü; 4 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını, 3 saatte söndürüldü; 4 ...
Hakan Kutlu: "Denizlispor’un matematiksel şansı devam ettikçe bu işi kovalayacaktır" Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "İstifa konusunda başkanımızla konuşur ne gerekiyorsa yaparız"
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: "Denizlispor’un matematiksel şansı devam ...
Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Denizlispor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç ...
Denizli'de otomobil takla attı; sürücü ağır yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil takla attı; sürücü ağır yaralı
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Erzurumspor: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Erzurumspor: 1 (Maç ...
Evlilik vaadiyle iki kişiyi dolandıran çeteye operasyon: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle iki kişiyi dolandıran çeteye ...
Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı erkekleri hedef almış Denizli jandarmasının 3 ilde düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Evlilik çetesi, bakıma muhtaç çocuğu olan veya yaşlı ...
Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği
Merkezefendi Belediyesinden Laodikya’ya büyük destek
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden Laodikya’ya büyük destek
Acılı evlattan duygulandıran talep: “Bırakın hastaneye gideceğim. Belki yolda kurtarmışlardır” Ailesine yürüyüşe çıktığını söyledi, ormanlık alanda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Acılı evlattan duygulandıran talep: “Bırakın hastaneye gideceğim. ...
İstanbul’da dolandırıldığını Denizli’de öğrendi
YEREL HABERLER İstanbul’da dolandırıldığını Denizli’de öğrendi
Oğluna kızdı, marketindeki kasiyerin başına şişeyle vurdu
YEREL HABERLER Oğluna kızdı, marketindeki kasiyerin başına şişeyle ...
Meslek lisesi UV ışınla hava temizleme cihazı üretti
YEREL HABERLER Meslek lisesi UV ışınla hava temizleme cihazı üretti
Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında tutuklu sayısı 4 oldu
YEREL HABERLER Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında tutuklu ...
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük ...