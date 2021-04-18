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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlık lezzet ‘Çağla dövmesi’ damak çatlatıyor

İHA

Asırlık lezzet ‘Çağla dövmesi’ damak çatlatıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde çağla ile yapılan yöreye has asırlık lezzet çağla dövmesi adeta damak çatlatıyor.
Denizli’nin Buldan ilçesine has çağla dövmesi nesilden nesile aktarılarak günümüzde de büyük bir keyifle tüketiliyor. Yeşil soğan, maydanoz, marul, burç otu, yumurta ve çağlanın karışımıyla hazırlanan lezzet, geçmişten günümüze Buldan’da sofraları süslüyor. Çağlanın hasat döneminde sıklıkla tüketilen bu lezzet damaklarda adeta iz bırakıyor. Metal dibek içinde dövülen çağlaya diğer otlar doğranmasıyla hazırlanan yemeğe çatalla ezilmiş yumurta ekleniyor. Ekşi, yağ ve tuz ile boca edilen lezzet, sofraların vazgeçilmezi haline geliyor. Hazırlanan nefis lezzet, yufkaların arasına katılarak tüketilebilirken, direkt olarak kaşıkla da yenebiliyor. Bu lezzeti ninelerinden öğrenen bugünün anneleri, gelecek nesillere bu lezzeti taşımayı hedefliyor.

“Atalarımızdan gelen geleneksel bir yemek”
Bu lezzeti annesinden öğrendiğini kaydeden Nesibe Altuntop, “Çağla salatasını ben annemden öğrendim. Doğdum doğalı biliyorum. Annem annesinden öğrenmiş, atalarımızdan geliyor. Geleneksel bir yemeğimiz. Misafirlerimize hazırlıyoruz. İçerisinde marul, maydanoz, yeşil soğanı doğruyoruz. Çitlembik otu koyuyoruz, ayrı bir lezzet veriyor. Haşladığımız yumurtayı çatalla ezeriz. Yağ, nar ekşisi, tuzu karıştırırız. Çağla bademini de havanda döveriz. Kararmaması için tuz katarız” dedi.
"Sevgimizi katıyoruz içerisine" diyen Altuntop, “İçerisindeki ürünleri kendimiz yetiştiriyoruz. Lezzetli olmasının nedeni bu olabilir. Hasat döneminde daha lezzetli oluyor. Hasat döneminde iken ezip dolaba koyuyoruz. Daha sonra istediğimiz zaman yiyebiliyoruz” diye konuştu.
Ne zamandan beri yapıldığını bilmediğini belirten anne Münevver Karadağ ise, “Geleneksel bir yemek. Çok eskiden beri yapılır. Ne zamandan beri yapıldığı bilinmiyor. Buranın meşhur yemeğidir. Zahmetsiz yemek yok. Zahmet olacak ki yiyeceksin, emek olacak. Sevgini katacaksın içine” şeklinde konuştu.

“Buldan biliyor ama asıl amacımız Türkiye bilsin”
Bu lezzeti tüm Türkiye’nin bilmesini istediklerini belirten Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, “Biz her sene bahar geldiğinde hazırlayıp yiyoruz. Günümüz teknolojisi ile dövüldükten sonra dondurucularda muhafaza edilebiliyor. Bir sonraki hasat dönemine kadar tüketilebiliyor. Yemek önceleri yiyoruz. Bu leziz ürünü bizde gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Buldan biliyor ama asıl amacımız Türkiye bilsin” ifadelerini kullandı.

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