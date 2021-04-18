Denizli Basket erken finalde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Basket erken finalde

DHA

Denizli Basket erken finalde


DENİZLİ, (DHA) Türkiye Basketbol Ligi'nde üst üste 11 galibiyet alıp son 4 haftaya Samsunspor'la birlikte liderliği paylaşarak giren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, şampiyonluk yolundaki rakibini Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçta ağırlayacak. Ligde iki takım da 26 haftada 18'er galibiyet elde etti. Bu maçı kazanan taraf bitime 3 hafta kala rakibinin 1 galibiyet önüne geçerek ING Basketbol Süper Ligi'ne şampiyon yükselmek için büyük avantaj elde edecek.
Samsunspor'a sezonun ilk yarısında 84-80 yenilen, galibiyetle hem puan tablosunda öne geçip hem de ikili averaj üstünlüğünü eline geçirmek isteyen Denizli temsilcisinde başkan Veli Deveciler, "Son 11 maçımızı kazandık, şampiyonluk için kazanmamız gereken 4 maç daha var. Bu mücadeleyi galip tamamlayan şampiyonluk kapısını aralayacak. Galip gelen taraf biz olmak istiyoruz" dedi. Ligde zirvede yalnız kalan iki ekibi 27 maçta 17 galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor takip ediyor. Sezon sonunda lider Süper Lig'e çıkarken 8 ekip Play-Off oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2021-04-18 12:13:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı kamerada
YEREL HABERLER Trafo patladı, 2 ilçe elektriksiz kaldı; patlama anı ...
Denizlispor'da tehlike çanları çalıyor
YEREL HABERLER Denizlispor'da tehlike çanları çalıyor
Eğitim için El Ele Projesi online eğitimlerle sürüyor Proje Koordinatörü Gülseren Akın; “Rehberlik hizmetleri ve sınavlara yönelik destek”
YEREL HABERLER Eğitim için El Ele Projesi online eğitimlerle ...
Denizli’de yarın 9 mahallede su kesintisine gidilecek
YEREL HABERLER Denizli’de yarın 9 mahallede su kesintisine gidilecek
Asırlık lezzet ‘Çağla dövmesi’ damak çatlatıyor
YEREL HABERLER Asırlık lezzet ‘Çağla dövmesi’ damak çatlatıyor
Sürüye saldıran kurt 13 koyunu telef etti Uzun zamandır kurt saldırılarının hedefi olan yetiştirici yardım istedi
YEREL HABERLER Sürüye saldıran kurt 13 koyunu telef etti Uzun ...
İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken yakalandı İnşaat sahibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hırsızın yakalanmasını sağladı
YEREL HABERLER İnşaattan çaldığı demirleri hurdacıya satarken ...
Çanakkale Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu Denizli’ye getiriyor
YEREL HABERLER Çanakkale Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu Denizli’ye ...
Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçanlara 16 bin TL ceza
İplik fabrikası alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER İplik fabrikası alevlere teslim oldu
Yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti
YEREL HABERLER Yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar pes ...
Trafo bomba gibi patlattı Ardı ardına patlamaların yaşandığı trafo şehri elektriksiz bıraktı
YEREL HABERLER Trafo bomba gibi patlattı Ardı ardına patlamaların ...
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Fırtına yıktı geçti Denizli’de şiddetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Fırtına yıktı geçti Denizli’de şiddetli rüzgar kent ...
Kadın Futbol Ligi’nde Denizli’den Şeyma Haşlak düdük çalacak
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi’nde Denizli’den Şeyma Haşlak düdük ...
Yılmaz Vural: “Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ele tutuşup giderdik!” Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Rodallega mükemmel bir gol attı”
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: “Beraberlik ikimize de yaramıyordu, el ...
Yılmaz Vural: “Lig bitince tek tek konuşacağım” BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: “Golü çok erken attık, Denizlispor olağanüstü yüklendi” “O kadar erken mükemmel bir gol attı ki onu alkışladım” “Maçlardan gördüğüm kadarıyla Denizlispor, fiziksel bir düşüş yaşıyor”
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: “Lig bitince tek tek konuşacağım” BB ...
İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER İnşaattan demir hırsızlığına gözaltı
Denizli'de orman yangını, 3 saatte söndürüldü; 4 hektar alan yandı
YEREL HABERLER Denizli'de orman yangını, 3 saatte söndürüldü; 4 ...
Hakan Kutlu: "Denizlispor’un matematiksel şansı devam ettikçe bu işi kovalayacaktır" Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "İstifa konusunda başkanımızla konuşur ne gerekiyorsa yaparız"
YEREL HABERLER Hakan Kutlu: "Denizlispor’un matematiksel şansı devam ...
Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın olacağını düşünüyorum
YEREL HABERLER Yılmaz Vural: Ligde kalma puanının 45'e yakın ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye ...
Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ...