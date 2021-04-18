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Koronayı ağır atlatan Başkandan vatandaşa önemli uyarı Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan; “Koronayı en ağır şekilde atlatan biri olarak sizlere sesleniyorum” “Hakkınız ödenmez. Sağlımızın kahramanları!”

İHA

Koronayı ağır atlatan Başkandan vatandaşa önemli uyarı Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan; “Koronayı en ağır şekilde atlatan biri olarak sizlere sesleniyorum” “Hakkınız ödenmez. Sağlımızın kahramanları!”

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından tedbiren Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördükten sonra evine geriye döndü. Tedaviye evde devam eden Başkan Şevkan, cep telefonu ile çektiği görüntüyle vatandaşlara seslendi.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecine başladı. 6 Nisan 2021 Salı günü rahatsızlanması sonucunda Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 16 Nisan 2021 Cuma günü hastaneden taburcu olduktan sonra evine geriye dönen Başkan Şevkan, cep telefonu ile çektiği görüntüyle vatandaşlara korona virüs konusunda uyarıda bulundu.

“Koronayı en ağır şekilde atlatan biri olarak sizlere sesleniyorum”
Korona virüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olarak evine dönen Başkan Şevkan, vatandaşların kurallara harfiyen uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Başkan Şevkan; “Sağlıklı günler diliyorum, korona tanısı konmuş bazı vatandaşlarımızın sağlık ekiplerimizin getirdiği ilaçları hala kullanmadıklarını görmekteyiz. Bu nedenle kötü duruma düştükleri, hatta bazen hayatlarını kaybettiklerini duymaktayız. Değerli kardeşlerim, koronayı en ağır şekilde atlatan kardeşlerinizden biri olarak sizlere sesleniyorum. Lütfen sağlık ekiplerimizin getirdiği ilaçları harfiyen kullanalım. 88 ve devamında 33, aşı zamanı gelen kardeşlerimizin de mutlaka aşılarını yaptırsınlar. Bu bizim hayata tutunmamızın noktası olacaktır. Değerli kardeşlerim, işin şakasının olmadığını bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarımızın ise hala altın kural olarak devam ettiğini belirtmek istiyorum” dedi.

“Hakkınız ödenmez. Sağlımızın kahramanları!”
Öte yandan, sosyal medyada paylaşımda bulunan Başkan Şevkan, korona virüs tedavisinin tamamlandığını ancak bir süre evde dinlenerek tedavinin devam edeceğini belirtti. Başkan Şevkan sağlık çalışanlarına şöyle seslendi; “Hocalarımızdan, hekimlerimize, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımızdan tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkınız ödenmez. Sağlımızın kahramanları! Ne belleğimdeki sözcükler, ne de yüreğimdeki duygular sizleri anlatmaya yetmez, yetemez. Binlerce teşekkürler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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