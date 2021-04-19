Denizlispor’un yeni teknik direktörü Ali Tandoğan oldu

Denizlispor Kulübü, Hakan Kutlu’nun ardından teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Denizlispor, Hakan Kutlu'nun istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan açıklamada, “Hoş Geldin Ali Tandoğan! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır” denildi.

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