Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen sonuncu Yukatel Denizlispor Hakan Kutlu´yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. Denizli´ye gelen Tandoğan, Haluk Ulusoy Tesisleri´nde resmi sözleşmeye imza attı. Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Allah Utandırmasın" ifadelerine yer verdi.
Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-04-19 15:17:15
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