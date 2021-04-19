Denizli'de 4 katlı binada çatı yangını

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de 4 katlı binanın çatısında çıkan ve paniğe yol açan yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yunusemre Mahallesi 6404 Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında, izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Çatıdan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, kısa süreli paniğe yol açarken, gelen itfaiye ekipleri binada yaşayanları tahliye ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Çatı katında bulunan dairelerde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2021-04-19 15:28:16
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