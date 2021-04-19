Merkezefendi’nin çehresi yeni parklar ile değişecek

Merkezefendi Belediyesi 55 bin 800 metrekare alanda park çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Doğan, “Çocuklarımızın keyifle ve güvenle vakit geçirebilecekleri, ailelerimizin nefes alıp dinlenebileceği yeşil alan ve parklarımızın sayısını arttıracağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye tematik parklarla birlikte 64 yeni park kazandıran Merkezefendi Belediyesi Bahçelievler, Eskihisar, Sümer, Mehmet Akif Ersoy, Gültepe, Adalet, Karahasanlı, Çakmak, Başkarcı ve Göveçlik Mahallelerine de yeni parklar kazandırmak için çalışmalarına hız verdi. Toplamda 55 bin 800 metrekare alanda yapılacak olan çalışmalar çerçevesinde parkların içerisinde çocuk oyun alanları, fitness aletleri, piknik masaları, oturma alanları ve büfeler bulunacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da, yeni parkların yapılacağı bölgelerde incelemelerde bulunarak alan ekiplerinden bilgi aldı.



“Daha yeşil bir Merkezefendi için çalışıyoruz”

Her mahalleye park ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenip vakit geçirecekleri alanların sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin çehresini pozitif olarak değiştirmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Doğan, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren Merkezefendimiz için, Merkezefendili hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta üç tematik parkımız olmak üzere ilçemize birçok park kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Çocuklarımızın keyifle ve güvenle vakit geçirebilecekleri, ailelerimizin nefes alıp dinlenebileceği yeşil alan ve parklarımızın sayısını arttıracağız. Her şey daha yeşil, daha güzel bir Merkezefendi için” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.